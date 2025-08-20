Известный украинский комик Василий Байдак купил фильм для проката в Украине: что это за лента
- Василий Байдак приобрел права на показ бразильского фильма "Голубая тропа", отмеченного на 75-м Берлинском кинофестивале.
- Фильм рассказывает о бабушке Терезе, которая отправляется в путешествие по Амазонии, отказываясь подчиняться жестким законам своей страны, а премьера в Украине запланирована на 30 октября 2025 года.
- Байдак купил права на фильм после разговора с программным директором Артхаус Трафик Ильей Дядиком, который рассказал, что это стоит около тысячи долларов.
Популярный украинский юморист Василий Байдак неожиданно купил права на показ бразильской ленты "Голубая тропа". Это фильм, который отметили на 75-м Берлинском международном кинофестивале в феврале 2025 года.
Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-публикацию Василия Байдака. В материале узнаете подробности.
Василий Байдак купил права на показ фильма "Голубая тропа": что это за лента
Василий Байдак рассказал, что во время записи одного из проектов с программным директором Артхаус Трафик Ильей Дядиком, он поинтересовался, возможно ли вообще приобрести права на какой-то фильм. Мужчина подтвердил, что это реально, и даже отметил, на какую сумму стоит рассчитывать. В частности, это может стоить около тысячи долларов.
В контексте разговора Илья вспомнил о фильме "Голубая тропа" и признался, что, при возможности, приобрел бы права на ее показ. Однако в итоге Василий Байдак решил совершить эту покупку. Он признался, что сделает все возможное, чтобы люди пришли и посмотрели этот фильм. Однако также с юмором отметил, что это одна из тех ситуаций, когда "прикол вышел из-под контроля".
Мы купили права на это легендарное кино (я еще не смотрел, ахаха, но Артхаус Трафик уже посмотрели)! и сделаем все возможное, чтобы вы на него пришли. Потому что это, на секундочку, "роскошное роудмуви" о бабушке Терезе, которая бросает вызов системе и отправляется в путешествие по Амазонии,
– говорится в публикации волонтера.
Стоит отметить, что сюжет фильма "Голубая тропа" развивается вокруг истории бабушки Терезы. Она живет в стране, где власти принимают жестокий закон. Все пожилые люди должны уехать в специальные лагеря, чтобы не мешать младшему поколению строить свою жизнь и карьеру.
Однако Тереза отказывается подчиняться этим правилам и бессмысленным решениям. Она выбирает свободу и отправляется в путешествие, которое навсегда изменит ее жизнь и взгляды.
В Украине премьера состоится 30 октября 2025 года.