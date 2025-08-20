Популярный украинский юморист Василий Байдак неожиданно купил права на показ бразильской ленты "Голубая тропа". Это фильм, который отметили на 75-м Берлинском международном кинофестивале в феврале 2025 года.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылке на инстаграм-публикацию Василия Байдака.

Василий Байдак купил права на показ фильма "Голубая тропа": что это за лента

Василий Байдак рассказал, что во время записи одного из проектов с программным директором Артхаус Трафик Ильей Дядиком, он поинтересовался, возможно ли вообще приобрести права на какой-то фильм. Мужчина подтвердил, что это реально, и даже отметил, на какую сумму стоит рассчитывать. В частности, это может стоить около тысячи долларов.

В контексте разговора Илья вспомнил о фильме "Голубая тропа" и признался, что, при возможности, приобрел бы права на ее показ. Однако в итоге Василий Байдак решил совершить эту покупку. Он признался, что сделает все возможное, чтобы люди пришли и посмотрели этот фильм. Однако также с юмором отметил, что это одна из тех ситуаций, когда "прикол вышел из-под контроля".

Мы купили права на это легендарное кино (я еще не смотрел, ахаха, но Артхаус Трафик уже посмотрели)! и сделаем все возможное, чтобы вы на него пришли. Потому что это, на секундочку, "роскошное роудмуви" о бабушке Терезе, которая бросает вызов системе и отправляется в путешествие по Амазонии,

– говорится в публикации волонтера.

Стоит отметить, что сюжет фильма "Голубая тропа" развивается вокруг истории бабушки Терезы. Она живет в стране, где власти принимают жестокий закон. Все пожилые люди должны уехать в специальные лагеря, чтобы не мешать младшему поколению строить свою жизнь и карьеру.

Однако Тереза отказывается подчиняться этим правилам и бессмысленным решениям. Она выбирает свободу и отправляется в путешествие, которое навсегда изменит ее жизнь и взгляды.

В Украине премьера состоится 30 октября 2025 года.