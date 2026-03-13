Умер украинский актер Василий Скромный, сыгравший в детском фильме "Приключения Электроника"

Отошел в мир иной украинский актер Василий Скромный. Зрители могут знать его по детскому фильму "Приключения Электроника".

О трагическом известии сообщил товарищ артиста Виктор Дергач на своей странице в фейсбуке. В материале рассказываем подробности этой трагической новости.

Умер Василий Скромный: что известно?

Причину смерти Виктор Дергач не уточнил. В то же время интернет-издание "Интент" сообщило, что в последнее время Василий Скромный боролся с онкологическим заболеванием.

Актера не стало на 62-м году жизни.

Что известно о Василии Скромном?