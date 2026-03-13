13 марта, 10:30
Умер украинский актер Василий Скромный, сыгравший в детском фильме "Приключения Электроника"
Основные тезисы
- Украинский актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника", умер на 62-м году жизни.
- Скромный боролся с онкологическим заболеванием.
Отошел в мир иной украинский актер Василий Скромный. Зрители могут знать его по детскому фильму "Приключения Электроника".
О трагическом известии сообщил товарищ артиста Виктор Дергач на своей странице в фейсбуке. В материале рассказываем подробности этой трагической новости.
Умер Василий Скромный: что известно?
Причину смерти Виктор Дергач не уточнил. В то же время интернет-издание "Интент" сообщило, что в последнее время Василий Скромный боролся с онкологическим заболеванием.
Актера не стало на 62-м году жизни.
Что известно о Василии Скромном?
- Василий Скромный родом из Одессы.
- Он сыграл одну из ролей в фильме "Приключения Электроника" 1979 года режиссера Константина Бромберга.
- В ленте актер воплотил образ Макара Гусева.
- После этой роли он получил широкую известность.
- Также Василия Скромного можно было увидеть в фильмах "Школа", "Третье измерение", "Комбат" и других.
- Однако впоследствии он завершил актерскую карьеру и вел непубличный образ жизни.
- Василий Скромный проходил службу в морской авиации. За годы службы он побывал в Южной Америке, Африке, Австралии и на Кубе.