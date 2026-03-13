Укр Рус
13 марта, 10:30
Умер украинский актер Василий Скромный, сыгравший в детском фильме "Приключения Электроника"

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Украинский актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника", умер на 62-м году жизни.
  • Скромный боролся с онкологическим заболеванием.

Отошел в мир иной украинский актер Василий Скромный. Зрители могут знать его по детскому фильму "Приключения Электроника".

О трагическом известии сообщил товарищ артиста Виктор Дергач на своей странице в фейсбуке. В материале рассказываем подробности этой трагической новости.

Умер Василий Скромный: что известно?

Причину смерти Виктор Дергач не уточнил. В то же время интернет-издание "Интент" сообщило, что в последнее время Василий Скромный боролся с онкологическим заболеванием.

Актера не стало на 62-м году жизни.

Что известно о Василии Скромном?

  • Василий Скромный родом из Одессы.
  • Он сыграл одну из ролей в фильме "Приключения Электроника" 1979 года режиссера Константина Бромберга.
  • В ленте актер воплотил образ Макара Гусева.
  • После этой роли он получил широкую известность.
  • Также Василия Скромного можно было увидеть в фильмах "Школа", "Третье измерение", "Комбат" и других.
  • Однако впоследствии он завершил актерскую карьеру и вел непубличный образ жизни.
  • Василий Скромный проходил службу в морской авиации. За годы службы он побывал в Южной Америке, Африке, Австралии и на Кубе.