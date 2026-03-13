Укр Рус
13 березня, 10:30
Помер український актор Василь Скромний, який зіграв у дитячому фільмі "Пригоди Електроніка"

Ольга Паньків
Основні тези
  • Український актор Василь Скромний, відомий за роллю Макара Гусєва у фільмі "Пригоди Електроніка", помер на 62-му році життя.
  • Скромний боровся з онкологічним захворюванням.

Відійшов у засвіти український актор Василь Скромний. Глядачі можуть знати його з дитячого фільму "Пригоди Електроніка".

Про трагічну звістку повідомив товариш артиста Віктор Дергач на своїй сторінці у фейсбуці. У матеріалі розповідаємо подробиці цієї трагічної новини.

Помер Василь Скромний: що відомо?

Причину смерті Віктор Дергач не уточнив. Водночас інтернет-видання "Інтент" повідомило, що останнім часом Василь Скромний боровся з онкологічним захворюванням. 

Актора не стало на 62-му році життя.

Що відомо про Василя Скромного?

  • Василь Скромний родом з Одеси.
  • Він зіграв одну з ролей у фільмі "Пригоди Електроніка" 1979 року режисера Костянтина Бромберга.
  • У стрічці актор втілив образ Макара Гусєва.
  • Після цієї ролі він здобув широку популярність.
  • Також Василя Скромного можна було побачити у стрічках "Школа", "Третій вимір", "Комбат" та інших.
  • Однак згодом він завершив акторську кар'єру та вів непублічний спосіб життя.
  • Василь Скромний проходив службу в морській авіації. За роки служби він побував у Південній Америці, Африці, Австралії та на Кубі.