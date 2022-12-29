Фильм "Вавилон" провалился в прокате и испортил карьеру Марго Робби и Брэду Питу

Критики назвали новый фильм "Вавилон" самым провальным в карьере знаменитых Марго Робби и Брэда Пита. Кроме того, они сказали, что он слишком скучен и долог. Известно также, что фильм не оправдал ожиданий кассовых сборов в США в рождественские выходные.

Таким образом, инсайдеры предполагают, что фильм, продолжительностью более 3 часов, не окупится даже в финансовом плане. Как сообщает Deadline, фильм должен собрать 250 миллионов долларов, чтобы получить прибыль и стать успешным. В таком случае, большая часть этих денег должна поступать из-за границы, однако пока это невозможно.

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"Вавилон" провалился в прокате и стал самой неуспешной лентой в карьере Марго Робби и Брэда Пита

Хотя он был номинирован на несколько Золотых глобусов, в частности, за лучший фильм, лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль, отзывы об этом фильме неоднозначны как от критиков, так и от зрителей. Сейчас рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 55% от критиков и 48% от аудитории.

Один из критиков сказал, что "Вавилон" пытался сделать очень много, но показал слишком мало". Его назвали скучным и длинным, а также поклонникам творчества Марго Робби и Брэда Пита не хватило развития их персонажей".

Какой-то растянутый, гротескный, капризный, жалкий, иногда завораживает, но в конце концов показывает чрезмерный беспорядок в голливудском эпосе Дэмиена Шазелла. "Вавилон" является трехчасовой атакой на наши чувства - вопиющее, иногда ослепительное, но удивительно нестянутое и часто отвратительное зрелище,

– прокомментировал другой критик Ричард Ропер из Chicago Sun-Times.

Что известно о "Вавилоне"

"Вавилон" – это драматический комедийный фильм режиссера и сценариста Дамьена Шазелла. Он рассказывает о непомерных амбициях и возмутительной избыточности, он прослеживает взлеты и падения множества персонажей в эпоху необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде, в конце 1920-х годов. По сюжету юная и способная Нелли Ларой хочет стать популярной актрисой, которую будут узнавать во всем мире.

Главные роли сыграли Марго Робби, Брэд Питт, Тоби Магвайер, Оливия Уайлд, Джин Смарт. В украинский прокат лента выйдет с 19 января 2023 года.

"Вавилон": смотрите трейлер