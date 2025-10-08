7 октября состоялась премьера трейлера 4 сезона сериала "Ведьмак". 14 сентября зрители уже имели возможность посмотреть тизер к продолжению.

Он возмутил украинцев из-за нового главного актера. В материале Кино 24 покажем ролик и расскажем, что говорят зрители о 4 сезоне.

Что показали в трейлере 4 сезона сериала "Ведьмак"?

7 октября состоялась премьера трейлера четвертого сезона популярного сериала "Ведьмак". 30 октября 2025 года состоится премьера новейших эпизодов. Сейчас зрители могут посмотреть трейлер. Сеть просто взорвали комментарии после премьеры тизера: зрители были возмущены заменой Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в роли главного героя.

"Ведьмак": смотрите онлайн трейлер 4 сезона

В новых сериях зрители увидят, как будут развиваться события после драматических событий третьего сезона. Геральт, Йеннефер и Цири оказываются по разные стороны баррикад, войны и опасностей. Их дороги расходятся, а рядом начинают появляться совершенно неожиданные союзники. Но, возможно, у этой троицы таки появится шанс снова соединиться.

Что пишут украинцы после просмотра трейлера?

После просмотра трейлера в сети снова появилось немало критики. Вот что пишут зрители: