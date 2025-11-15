"Ведьмак" без Генри Кавилла: почему в 4 сезоне сериала заменили главного актера

30 октября состоялась премьера 4 сезона популярного фэнтезийного сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. В предыдущих трех сезонах главную роль сыграл Генри Кавилл, однако в четвертом его заменил австралийский актер Лиам Хемсворт.

Почему заменили главного актера в 4 сезоне сериала "Ведьмак", узнавайте в материале 24 Канала.

Почему Лиам Хемсворт заменил Генри Кавилла в 4 сезоне "Ведьмака"?

Как пишет Forbes, Генри Кавилл в основном получил положительные отзывы от зрителей за роль Геральта из Ривии. Однако в октябре 2022 года актер шокировал новостью, что не будет сниматься в 4 сезоне "Ведьмака".

Некоторые новости с Континента. Мое путешествие как Геральта из Ривии было полно как монстров, так и приключений, и, к сожалению, я сложу свой медальон и мечи в 4 сезоне,

– сообщил он в инстаграме.

Генри Кавилл также объявил, что его заменит Лиам Хемсворт.

Генри Кавилл в "Ведьмаке" / Кадр из сериала

Сам актер никогда не называл конкретной причины, почему решил уйти из "Ведьмака". Однако в сентябре 2025 года в интервью Entertainment Weekly шоураннер сериала Лорен Шмидт-Гиссрих сказала, что у Кавилла были планы на другие роли. "А мы не хотим держать кого-то и заставлять его делать то, чего он не хочет делать. Я думаю, именно поэтому это решение выглядело действительно симбиотическим", – добавила она.

Ходили слухи, что Генри мог уйти из-за творческих разногласий, однако эту информацию не подтверждал ни актер, ни Netflix, ни команда сериала.

Как пишет Deadline, Генри Кавилл заключил краткосрочное соглашение с сериалом "Ведьмак" и после трех сезонов почувствовал, что пришло время двигаться дальше.

После ухода из сериала актер уже снялся в шпионском фильме Мэтью Вона "Аргайл", в боевике Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны" и в ленте Шона Леви "Дэдпул и Росомаха".