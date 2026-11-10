Хатидже-султан и Ибрагим-паша снова вместе: как изменились звезды "Великолепного века" за 12 лет

Прошло 12 лет с тех пор, как завершился сериал "Великолепный век", но его герои до сих пор не дают покоя поклонникам. Особенно Хатидже-султан и Ибрагим-паша, чья любовь пережила столько интриг, предательств и трагедий, что современные романтические сериалы могут только позавидовать.

Как сообщает Habertürk, 48-летняя Сельма Эргеч и 47-летний Окан Ялабык, сыгравшие влюбленных в культовом турецком сериале, впервые за долгое время появились вместе на публичном мероприятии. Их новая совместная фотография вызвала волну ностальгии среди поклонников.

Сельма Эргеч и Окан Ялабык / Фото из инстаграма



Актеры встретились 5 ноября на праздновании 10-летия Netflix в Турции. Они пообщались и сфотографировались вместе. Снимок быстро распространился в соцсетях.

И хотя на экране их история закончилась трагически, в реальной жизни у актеров все сложилось совсем иначе.

Почему Хатидже и Ибрагим до сих пор остаются любимой парой зрителей

"Великолепный век" выходил с 2011 по 2014 год и стал одним из самых известных турецких сериалов за пределами страны.

История сестры султана Сулеймана и его ближайшего соратника Ибрагима стала одной из самых эмоциональных сюжетных линий. Герои переживали ревность, борьбу за власть и супружеские конфликты, а гибель Ибрагима стала настоящим ударом для Хатидже.

И хотя со времен османских дворцовых драм прошло уже более десятилетия, новая фотография актеров доказала: иногда достаточно одного совместного кадра, чтобы зрители вновь вспомнили все 139 серий.

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