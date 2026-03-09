Их имена знают все: актеры "Величественного века․ Роксолана", которые поддерживают Россию
- Бурак Озчивит поддерживает Россию, посещая страну для съемок и выступлений, и разделяет эту позицию со своей женой Фахрие Эвджен.
- Мерьем Узерли, не высказываясь публично о войне, носит российские бренды и празднует события в стиле российских мультфильмов.
Мы часто рассказывали, какие известные турецкие актеры поддерживают нашу страну в такое трудное время. Однако пришла очередь тех, которых зрители полюбили благодаря "Великому веку", однако в реальности они оказались совсем другими.
В центре внимания прессы чаще всего оказываются двое известных актеров – Бурак Озчивит и Мерьем Узерли. Далее в материале 24 Канал расскажет, как они поддерживают Россию во время войны.
Бурак Озчивит – фанат страны-агрессора
В "Великом веке" актер получил роль Малкочоглу Бали-бея. Его обожали женщины по всему миру, однако сейчас все изменилось.
В 2014 году звезда турецкого кино давал интервью Екатерине Осадчей, где говорил, что вопрос мира является очень важным. Он неоднократно был гостем в Украине и говорил, что хочет возвращаться в нашу страну.
Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Бурак не осудил действия страны-агрессора. Более того, он неоднократно приезжал туда.
К примеру, в 2024 году приехал в Татарстан для съемок в российском фильме "Елки-11".
Тогда актер не впервые посещал Россию: он был в Москве в феврале того же года и в июле 2022 года.
Находясь в Казани, актер хвастался снимками, которые там сделал. Такие действия стали большим разочарованием для украинской публики.
Бурак Озчивит в Казани: смотрите фото онлайн
Но недавно мужчина пробил еще большее дно. Он посетил Москву, обязательно опубликовал фото на фоне Кремля, а также выступил с моноспектаклем "Самая красивая девушка Стамбула".
Спектакль прошел в Московском дворце молодежи, билеты стоили от 3800 до 30 000 рублей, а актер планирует выступать в других городах России, включая Санкт-Петербург и Казань.
Еще раньше актер не скрывал, что хочет работать в российских проектах, и сказал, что ему нравится энергетика россиян.
Заметим, что его позицию разделяет жена – Фахрие Евджен. Она сопровождает мужа в турах по городам России.
Мерьем Узерли оделась в Машу из российского мультфильма "Маша и Медведь"
Актриса известна благодаря роли Гюррем в сериале "Великолепный век. Роксолана". Несмотря на то, что она публично не высказывалась на тему российско-украинской войны, однако ее действия свидетельствуют об обратном.
Например, в 2023 году на 76-й Каннский кинофестиваль Мерьем Узерли надела платье от российского модельера Юлии Янины. В 2022 году актриса также выбирала этот бренд и заявляла, что является большой поклонницей таланта россиянки.
В марте 2022 года Узерли также снялась для российского глянца, появившись на обложке журнала HELLO!
В 2024 году актриса праздновала день рождения дочери. Все бы ничего, но праздник был в стиле российского мультика "Маша и Медведь". Сама Узерли оделась в образ главной героини мультипликации.
Мерьем Узерли в образе русской Маши / Фото из инстаграма актрисы
Ранее мы подробно рассказывали, что мультсериал "Маша и Медведь" имеет скрытую российскую пропаганду, которая нацелена на детей. Более того, экономическая выгода от просмотров мультфильма на YouTube даже с украинской озвучкой может приносить тысячи долларов российским авторам ежемесячно.
