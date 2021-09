Появились персонажные постеры "Венома 2: Карнаж", от которых мурашки по телу

Создатели киноленты в своем твиттере поделились персонажными постерами "Венома 2: Карнаж", которые действительно впечатляют. Каждый персонаж имеет свой атмосферный цвет – смотрите ниже.

Ранее с украинской озвучкой вышел трейлер фильма, а на днях постеры получили такие персонажи: Эдди Брок (Веном) в исполнении Тома Харди, Клетус Кэсэди (Карнаж), которого воплотил Вуди Харрельсон, Фрэнсис Баррисон (Визг) – ее сыграла Наоми Харрис, а также Энн Вейинг, в которую перевоплотилась Мишель Уильямс.

Персонажные постеры "Веном 2: Карнаж"

Мы – Веном,

– комментируют создатели фильма в твиттере.



Том Харди / Фото твиттер #Venom: Let There Be Carnage

Мир увидит красный,

– комментируют создатели фильма в твиттере.



Вуди Харрельсон / Фото твиттер #Venom: Let There Be Carnage

Держите глаза закрытыми, а уши открытыми,

– комментируют создатели фильма в твиттере.



Наоми Харрис / Фото твиттер #Venom: Let There Be Carnage

Она вернулась в черном,

– комментируют создатели фильма в твиттере.



Мишель Уильямс / Фото твиттер #Venom: Let There Be Carnage

Что мы знаем про "Венома 2: Карнаж"

Напомним, "Веном 2: Карнаж" является продолжение первого фильма, который мир увидел в 2018 году. В центре истории – комиксы Marvel Comics, где в 1984 году появился персонаж Веном. Во втором фильме сыграют те же актеры, что и в предыдущем. Однако, режиссером стал Энди Серкис, который является автором более 80-ти лент. Съемки проходили на одной из студий Великобритании.

По сюжету Эдди Брок в исполнении Тома Харди должен противостоять Клетусу Кэссиди, которого сыграл Вуди Харрельсон. Поскольку серийный убийца объединился с еще одним инопланетным симбиотом, стал более опасным. Теперь он выглядит как монстр, целью которого является убивать и портить жизнь людей.

Дата премьеры

Ждать премьеру осталось недолго, уже 14 октября в кинотеатрах Украины презентуют фантастический боевик.

"Веном 2: Карнаж" 2021 год: смотрите украинский трейлер