Компания Sony Pictures, которая занимается продакшеном фильма от Marvel, выпустила новый динамичный трейлер к осенней кинопремьере 2021 года Venom: Let There Be Carnage. В продолжении фильма "Веном" 2018 года Том Харди возвращается к роли Эдди Брока, журналиста, который делит свое тело с инопланетным симбиотом – Веномом.

Чем поразил второй трейлер Венома 2

Кроме Харди и Харрельсона, в сиквеле предыдущего фильма мы увидим возвращение Мишель Уильямс в роли бывшей девушки Эдди Брока Энн Вейинг. Также на возвращение стоит ждать поклонникам персонажа Рида Скотта в роли Дэна Льюиса – нового парня Энн. В мрачном трейлере Венома 2 нам демонстрируют больше динамики между персонажами Эдди и Венома. Пара все еще решает проблемы в своем сожительстве, ведь Эдди заставляет симбиота быть менее агрессивным, в то время как Веном хочет, чтобы было наоборот – Эдди был более активным. Веном убеждает Эдди: "Я хищник, мне нужна свобода!". Также похоже на то, что в фильме нам планируют рассказать о предыстории Карнажа, о его происхождении. Учитывая смертоносные силы, которые демонстрирует Карнаж в трейлере, они кажутся мощнее, чем у Венома. Чего стоит только зрелищное превращение Клетуса в Карнажа!

Ждать премьеры осталось недолго, поэтому редакция Кино 24 уже насладилась адреналином во время просмотра трейлера и начала откладывать деньги на билеты до премьеры.

"Веном 2: Карнаж" 2021: смотрите трейлер фильма

Хотя в украинских кинотеатрах фильм "Веном 2: Карнаж" планируют презентовать 16 сентября 2021 года – в трейлере сказано, что премьера фильма состоится этой осенью, без конкретной даты.

