Уэнздей Аддамс наконец-то вернулась в Невермор. Второй сезон легендарного сериала вышел на Netflix 6 августа. Правда, зрители увидели только первые 4 серии.

Спустя три года после выхода первого сезона "Уэнздей" сериал вернулся с новыми персонажами и жуткими загадками. Но зрители снова в режиме ожидания. Кино 24 расскажет, когда выйдут финальные эпизоды и почему создатели сериала решили разделить его на две части.

К слову Сеть не утихает от комментариев: отзывы зрителей на первые эпизоды 2 сезона "Венздей"

Второй сезон "Уэнздей" состоит из восьми эпизодов. Он разделен на две части по 4 серии. С первой зрители уже могли ознакомиться, ведь премьера состоялась 6 августа.

Новые и одновременно финальные 4 серии "Уэнздей" выйдут почти через месяц, 3 сентября.

"Уэнздей": смотрите трейлер онлайн

Почему "Уэнздей" разделили на две части?

Уже не впервые сериалы выходят на платформе Netflix по такой схеме. Так было с "Бриджертонами" и будет с "Очень странными делами". Известно, что подобное решение по "Венздей" приняли не так создатели сериала, как Netflix, – это было идеей самой платформы.

Однако шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар отметили, что поддержали это мнение неспроста. Они считают, что кульминационный момент в четвертом эпизоде побуждает сделать перерыв. Поэтому разделение показалось им естественным.

Я думаю, это позволило нам сделать то, что мы и так хотели сделать, – изменить интригу в сюжете. Мы не хотели, чтобы зрители ждали до конца восьмого эпизода, чтобы узнать, кто же все-таки убийца. Мы хотели, чтобы все стало понятно уже в первых четырех эпизодах. Итак, вы получаете это, а потом сериал перерастает в нечто большее. Как вы увидите в конце, все тайны раскрываются,

– сказал Альфред Гоф.

Миллар добавил, что надеется, что такой ход станет для фанов шоу сюрпризом. Они стремились разнообразить подход к созданию сериалов, чтобы не повторяться и бросить вызов телевидению.

То есть в первой части "Уэнздей" зрителей таки ждет раскрытие одной из тайн. Но когда выйдут финальные серии, все загадки будут решены.