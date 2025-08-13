Знову режим очікування: коли вийдуть нові серії "Венздей" та чому другий сезон розділили
- Другий сезон серіалу "Венздей" розділений на дві частини, перші 4 серії вийшли на Netflix 6 серпня, фінальні 4 серії з'являться 3 вересня.
- Netflix вирішила розділити сезон на дві частини, щоб створити інтригу; шоуранери Гоф та Міллар підтримали цю ідею, оскільки кульмінація в четвертому епізоді виправдовує перерву.
- Перші 4 серії розкриють одну з таємниць, а фінальні серії завершать всі загадки серіалу.
Венздей Аддамс нарешті повернулася до Невермору. Другий сезон легендарного серіалу вийшов на Netflix 6 серпня. Щоправда, глядачі побачили тільки перші 4 серії.
Через три роки після виходу першого сезону "Венздей" серіал повернувся з новими персонажами та моторошними загадками. Але глядачі знову в режимі очікування. Кіно 24 розповість, коли вийдуть фінальні епізоди та чому творці серіалу вирішили розділити його на дві частини.
До слова Мережа не вщухає від коментарів: відгуки глядачів на перші епізоди 2 сезону "Венздей"
Другий сезон "Венздей" складається з восьми епізодів. Він розділений на дві частини по 4 серії. З першою глядачі вже могли ознайомитися, адже прем'єра відбулась 6 серпня.
Нові та водночас фінальні 4 серії "Венздей" вийдуть майже через місяць, 3 вересня.
"Венздей": дивіться трейлер онлайн
Чому "Венздей" розділили на дві частини?
Уже не вперше серіали виходять на платформі Netflix за такою схемою. Так було з "Бріджертонами" та буде з "Дивними дивами". Відомо, що подібне рішення щодо "Венздей" ухвалили не так творці серіалу, як Netflix, – це було ідеєю самої платформи.
Однак шоуранери Альфред Гоф та Майлз Міллар зазначили, що підтримали цю думку неспроста. Вони вважають, що кульмінаційний момент у четвертому епізоді спонукає зробити перерву. Тому розділення здалось їм природним.
Я думаю, це дозволило нам зробити те, що ми й так хотіли зробити, – змінити інтригу в сюжеті. Ми не хотіли, щоб глядачі чекали до кінця восьмого епізоду, щоб дізнатися, хто ж все-таки вбивця. Ми хотіли, щоб все стало зрозуміло вже в перших чотирьох епізодах. Отже, ви отримуєте це, а потім серіал переростає в щось більше. Як ви побачите в кінці, всі таємниці розкриваються,
– сказав Альфред Гоф.
Міллар додав, що сподівається, що такий хід стане для фанів шоу сюрпризом. Вони прагнули урізноманітнити підхід до створення серіалів, щоб не повторюватися і кинути виклик телебаченню.
Тобто у першій частині "Венздей" глядачів таки чекатиме розкриття однієї з таємниць. Та коли вийдуть фінальні серії, всі загадки будуть розв'язані.