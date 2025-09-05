2 сезон сериала "Венздей" подарил своим поклонникам просто череду эмоций и новых впечатлений. Премьера состоялась в два этапа. Первая часть вышла 6 августа, а вторая – 3 сентября.

В материале Кино 24 рассказываем, чем закончился второй сезон сериала "Венздей". Будьте осторожны, ведь в материале могут быть спойлеры! Кстати, мы также уже рассказали, будет ли третий сезон ленты.

Рекомендуем 5 высокорейтинговых фильмов об азарте, которые стали классикой мирового кино

Чем закончился 2 сезон сериала "Венздей"?

По сюжету второго сезона школа Невермор становится настоящей ареной для новых тайн и угроз, в которые погружается семья Аддамсов. Проснувшись после комы, Венздей берется за спасение Энид и пытается вернуть дар провидицы. Она погружается в ритуал с духом бывшей преподавательницы, которую, кстати, сыграла Леди Гага. И все это завершается совершенно неожиданно. Подруги меняются телами. В их головах теперь чужие воспоминания, и это все заставляет их по-новому посмотреть друг на друга. Это объединяет их силы.

В процессе всех этих событий оживает Исаак – брат изгнанницы Франсуазы Галпин, матери Тайлера. Он становится зомби и хочет лишить Венздей ее особых способностей. Как выяснилось, когда-то Исаак уже пытался убить Гомеса, однако ему помешала Мортисия.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

Финал сериала становится настоящей неожиданностью и сенсацией для зрителя: Вещь – это ожившая рука Исаака. И она сама же останавливает своего хозяина, вырывая его механическое сердце. Франсуаза погибает, а Тайлер остается один. Однако его спасает незаурядная поддержка от преподавательницы музыки.

Во всем этом хаосе раскрывается еще одна правда о директоре Дорта. Он оказался мошенником и руководителем культа. Именно ученики школы заставляют его признаться и его превращают в камень. Энид, спасая подругу, становится альфа-оборотнем, но после тяжелой битвы исчезает за границей.

В финале сезона Мортисия передает дочери дневник сестры Офелии. Венздей видит тревожные видения и перед ней постоянная новая угроза – Гестер Фрамп, которая оставляет жуткое пророчество: "Венздей должна умереть". Очевидно, что сериал имеет немного открытый финал, поэтому зрители уже ожидают третий сезон.

Будет ли 3 сезон сериала "Венздей"?