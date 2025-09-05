2 сезон серіалу "Венздей" подарував своїм прихильникам просто низку емоцій та нових вражень. Прем'єра відбулася у два етапи. Перша частина вийшла 6 серпня, а друга – 3 вересня.

У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, чим закінчився другий сезон серіалу "Венздей". Будьте обережні, адже у матеріалі можуть бути спойлери! До речі, ми також вже розповіли, чи буде третій сезон стрічки.

Чим закінчився 2 сезон серіалу "Венздей"?

За сюжетом другого сезону школа Невермор стає справжньою ареною для нових таємниць та загроз, у які занурюється родина Аддамсів. Прокинувшись після коми, Венздей береться за порятунок Енід і намагається повернути дар провидця. Вона занурюється у ритуал із духом колишньої викладачки, яку, до речі, зіграла Леді Гага. І все це завершується абсолютно несподівано. Подруги міняються тілами. У їхніх головах тепер чужі спогади, і це все змушує їх по-новому подивитися одна на одну. Це об'єднує їхні сили.

В процесі усіх цих подій оживає Ісаак – брат вигнанки Франсуаза Галпін, матері Тайлера. Він стає зомбі та хоче позбавити Венздей її особливих здібностей. Як з'ясувалося, колись Ісаак уже намагався вбити Гомеса, однак йому завадила Мортісія.

Фінал серіалу стає справжньою несподіванкою та сенсацією для глядача: Річ – це оживлена рука Ісаака. І вона сама ж зупиняє свого господаря, вириваючи його механічне серце. Франсуаза гине, а Тайлер лишається сам. Однак його рятує неабияка підтримка від викладачки музики.

У всьому цьому хаосі розкривається ще одна правда про директора Дорта. Він виявився шахраєм і керівником культу. Саме учні школи змушують його зізнатися і його перетворюють на камінь. Енід, рятуючи подругу, стає альфа-перевертнем, але після важкої битви зникає за кордоном.

У фіналі сезону Мортісія передає доньці щоденник сестри Офелії. Венздей бачить тривожні видіння і перед нею постійна нова загроза – Гестер Фрамп, яка залишає моторошне пророцтво: "Венздей має померти". Очевидно, що серіал має трохи відкритий фінал, тож глядачі уже очікують на третій сезон.

