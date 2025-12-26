В сети распространилась информация о смерти российской актрисы Веры Алентовой, которая снималась в фильме "Москва слезам не верит". Она умерла в возрасте 83 лет.

В материале 24 Канала рассказываем, что важно знать о гражданской позиции покойной Веры Алент покойной Веры Алентовой. Читайте, что пропагандистка говорила об Украине и действительно ли поддерживала ее оккупацию.

Что известно о гражданской позиции пропагандистки Веры Алентовой?

Еще до начала полномасштабной войны в Украине, в 2017 году, актриса стала одной из тех, кто попал в базу сайта "Миротворец". Она открыто поддерживала оккупацию Украины и неоднократно ездила с гастролями во временно оккупированный Крым.

Не только она, а и ее покойный муж также поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса Россией. Супруги не ограничивалось громкими заявлениями – они участвовали в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Крыма и незаконно осуществляли гастрольную деятельность на полуострове, фактически способствуя политике государства-агрессора.

В 2021 году Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Веру Алентову в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Интересно, что свое детство Вера Алентова провела в Украине, однако это не повлияло на ее мировоззрение и не сформировало в ней уважения к правде. До конца своей жизни она оставалась на стороне российской пропаганды и поддерживала страну-оккупанта.

Что известно о смерти Веры Алентовой?