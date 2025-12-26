В материале 24 Канала рассказываем, что важно знать о гражданской позиции покойной Веры Алент покойной Веры Алентовой. Читайте, что пропагандистка говорила об Украине и действительно ли поддерживала ее оккупацию.
Рекомендуем Его все знают, но не все видели: всемирно известный сериал, которому уже 35 лет
Что известно о гражданской позиции пропагандистки Веры Алентовой?
Еще до начала полномасштабной войны в Украине, в 2017 году, актриса стала одной из тех, кто попал в базу сайта "Миротворец". Она открыто поддерживала оккупацию Украины и неоднократно ездила с гастролями во временно оккупированный Крым.
Не только она, а и ее покойный муж также поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса Россией. Супруги не ограничивалось громкими заявлениями – они участвовали в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Крыма и незаконно осуществляли гастрольную деятельность на полуострове, фактически способствуя политике государства-агрессора.
В 2021 году Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Веру Алентову в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.
Интересно, что свое детство Вера Алентова провела в Украине, однако это не повлияло на ее мировоззрение и не сформировало в ней уважения к правде. До конца своей жизни она оставалась на стороне российской пропаганды и поддерживала страну-оккупанта.
Что известно о смерти Веры Алентовой?
- Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет.
- Российские СМИ отмечают, что причиной может быть острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца.
- Актрисе стало плохо в театре имени Маяковского во время прощания с коллегой Анатолием Лобоцким, который умер 20 декабря.
- Известно, что Алентовой вызвали "скорую помощь", которая забрала ее в больницу, однако медики не успели спасти актрису.