Однако сейчас проживает в России и публично не высказывается о вторжении. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас находится предательница, как сложилась ее жизнь и что она говорит о полномасштабной войне в Украине.

Рекомендуем Кто сыграл главные роли в новом украинском сериале "Белла Вита", который влюбил в себя зрителей

Где сейчас предательница Украины Галина Безрук?

Галина Безрук давно сделала свой выбор в пользу России и кровавых рублей, а не своей Родины. Однако для многих украинцев это стало очевидным только после начала полномасштабной войны. Ведь раньше немало украинских актеров, певцов и других артистов ездили в страну-агрессора, чтобы зарабатывать деньги.

После 24 февраля 2022 года каждый сделал свой выбор. Кто-то вернулся в Украину и занял четкую проукраинскую позицию, а кто-то, как Галина Безрук, продолжил жить в России и выходить на красные дорожки, пока на Украину летят российские ракеты.

Сейчас актриса продолжает строить карьеру: снимается на российских площадках и играет на театральных сценах. Кроме того, в марте 2025 года она во второй раз стала мамой – родила дочь от второго мужа-россиянина Арсентия Ткаченко.

Почему Безрук не вернулась в Украину?

Актер Назар Заднепровский в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что все стало очевидным еще до полномасштабного вторжения, когда Безрук преимущественно зарабатывала на певческой карьере в России.

После начала большой войны, по словам Заднепровского, она не смогла отказаться от денег и узнаваемости среди российской публики. Более того, еще тогда, даже серьезные проблемы в браке с россиянином Артемом Алексеевым не побудили ее задуматься над возвращением в Украину.

Заднепровский вспомнил, что во время съемок последнего сезона "Домика на счастье" в декабре 2021 года имел с ней разговор. По его словам, он советовал актрисе оставить мужа и вернуться в Украину вместе с дочерью. В браке, как отметил актер, были проблемы, в частности из-за злоупотребления алкоголем. Безрук якобы жаловалась и даже задумывалась над разводом, однако впоследствии супруги снова сошлись. Речь идет о ее первом муже – Артеме Алексееве.

Также актер отметил, что убеждал ее или разорвать отношения, или приехать в Украину. В ответ, по его словам, она заявила, что не видит для себя возможностей для работы, ведь является актрисой мюзик-холла, тогда как в Украине, мол, таких проектов нет. Заднепровский подытожил, что она выбрала работу, а не страну.

Какая гражданская позиция Галины Безрук?

И первый, и второй муж Галины Безрук – россияне. Супруги продолжают молчать о войне в Украине, однако однажды актриса все же высказалась относительно своего выбора.

В интервью Gazeta.ru. она заявила, что для нее самое главное – семья. По ее словам, она не выбирает Родину, а выбирает самых близких людей.

Если немного пошевелить мозгами, вполне понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок – какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Ближайших мне людей – себя и семью,

– подчеркнула она.

И хотя родители Галины Безрук живут в Киеве, она приняла решение вместе с дочерьми и мужем остаться в России. Кроме того, ранее зрандиця заявляла, что не собирается высказываться о войне в Украине, ведь, по ее словам, это ни на что не повлияет.