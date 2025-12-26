У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що важливо знати про громадянську позицію покійної Віри Алентової. Читайте, що пропагандистка говорила про Україну та чи справді підтримувала її окупацію.

Рекомендуємо Його всі знають, але не всі бачили: всесвітньо відомий серіал, якому вже 35 років

Що відомо про громадянську позицію пропагандистки Віри Алентової?

Ще до початку повномасштабної війни в Україні, у 2017 році, акторка стала однією з тих, хто потрапив до бази сайту "Миротворець". Вона відкрито підтримувала окупацію України та неодноразово їздила з гастролями до тимчасово окупованого Криму.

Не лише вона, а і її покійний чоловік також підтримував окупацію Криму та Донбасу Росією. Подружжя не обмежувалося гучними заявами – вони брали участь у пропагандистських заходах на території окупованого Криму та незаконно здійснювали гастрольну діяльність на півострові, фактично сприяючи політиці держави-агресора.

У 2021 році Міністерство культури та інформаційної політики України внесло Віру Алентову до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Цікаво, що своє дитинство Віра Алентова провела в Україні, однак це не вплинуло на її світогляд і не сформувало в ній поваги до правди. До кінця свого життя вона залишалася на боці російської пропаганди та підтримувала країну-окупанта.

Що відомо про смерть Віри Алентової?