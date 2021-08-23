Веселое воспроизведение культовой Bella Ciao в "Бумажном доме": смешное видео

Netflix India опубликовал видео, в котором звучит легендарная песня Bella Ciao с кадрами из популярного сериала "Бумажный дом". Исполнителем гимна Jaldi Aao стал Nucleya – автор танцевальной музыки.

В видео представлены Анил Капур, Радхика Апте, Рана Даггубати и Шрути Хасан. Песня Bella Ciao звучит в самых напряженных и откровенно тяжелых моментах сериала.

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Что рассказывает сюжет "Бумажного дома"

Шоуранер Алекс Пена рассказал, что в первой половине 5 части "Бумажного дома" будет много взрывного экшена и жестких сцен. Героям в первых сериях предстоит осмыслить недавние печальные события, но времени в этом горячем аду на "погрустить" у них будет мало. Впрочем, во второй половине сезона ожидаются очень эмоциональные сцены.

Что показали в ролике

Музыкальный клип воспроизводит некоторые моменты с "Бумажного дома". Ролик показывает Шрути с цветком во рту, как видно после смерти персонажа в 4 сезоне, и Анил Капур, что танцует на кассе, как это сделал Денвер во время первого ограбления. Радхика Нараян также появляется в видео с Викрантом Мессей и говорит, что хотела бы увидеть Артура мертвым в последнем сезоне.

Я большой поклонник Money Heist, поэтому работать над этим гимном было очень весело. Как человек, который любит сериал, песня выражает то, что чувствую я и все остальные фанаты,

– поделился Nucleya.

"Jaldi Aao – это веселое воспроизведение культовой Bella Ciao, посвященное поклонникам шоу, гимн идеально передает все наши эмоции и подчеркивает нашу любовь к персонажам. Съемка клипа была для меня потрясающим опытом, и все великие артисты, которые участвовали в ней, воплотили ее в жизни. Это бодрая песня на нескольких языках, по-настоящему воспевает дух фанатов, "разбросанных" по всей стране. Наконец все, что я могу сказать, это – Money Heist – Jaldi Aao!", – дополнил актер.

"Бумажный дом" Jaldi Aao 2021: смотрите веселое видео