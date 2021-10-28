Вышел новый тизер фильма "Дома Гуччи" с Леди Гагой и Адамом Драйвером

Компания Silverbird Film Distribution опубликовала новый тизер фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" с Леди Гагой и Адамом Драйвером в главных ролях.

Лента основана на книге Сары Гэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Сюжет книги рассказывает историю о планах Реджиани убить ее бывшего мужа Маурицио. За это дерзкое убийство она была осуждена в 1998 году.

Кстати Убийство Маурицио Гуччи, бренд Gucci: все, что мы знаем о предыстории фильма Ридли Скотта

Сюжет фильма

Фильм расскажет об истории убийства внука основателя модного Дома Gucci Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), которая всколыхнула весь мир. На постерах мы увидели других членов семьи Гуччи, которых играют Джаред Лето, Джереми Айронс и Аль Пачино. Каждый смотрит в камеру с сильной угрозой, характеризующей мрачный характер истории Дома Gucci.

В "Доме Гуччи" приняли участие такие звезды Голливуда, как:

Адам Драйвер ("Аннет"),

Леди Гага ("Рождение звезды"),

Аль Пачино ("Крестный отец"),

Джереми Айронс ("Крепкий орешек 3"),

Сальма Хайек ("Телохранитель для жены киллера"),

Джек Хьюстон ("Бен-Гур"),

Камилла Коттен ("Стилуотер").

"Дом Гуччи" 2021: смотрите новый тизер онлайн