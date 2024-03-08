Проклял ту страну, – украинский актер Андриенко рассказал, как Александр Цекало сбежал из России

Виктор Андриенко, заслуженный артист Украины, юморист и режиссер, поделился своими мыслями относительно позиции российского продюсера Александра Цекало, который является уроженцем Украины. Он рассказал о взглядах шоумена и признался, где сейчас находится Цекало.

Как известно, до 2014 года Виктор Андриенко активно занимался творчеством в России. Он выступал в шоу "Большая разница", а ведущими этого проекта были Иван Ургант и Александр Цекало.

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Виктор Андриенко рассказал, где сейчас Александр Цекало

С улыбкой на лице Виктор Андриенко рассказал, что шоумен полностью обжился в Америке и "проклинает эту страну". К тому, Цекало уже успел избавиться от всего своего имущества в России.

Он уехал в Америку. Он проклял ту страну. Сказал: "Я проклинаю, я не хочу ничего о ней даже слышать". Продал все, что было. Сейчас где-то в Голливуде работает,

– отметил артист.

Актер заметил, что Александр Цекало, следуя примеру режиссера Александра Роднянского, поселился в США и развивает свою карьеру там.

Интервью Виктора Андриенко: смотрите видео

Кто такой Александр Цекало

Александр Цекало, российский шоумен, прожил и работал в России на протяжении многих лет. Последние годы он и его жена находятся в США, где занимаются карьерой.



Александр Цекало / Фото из соцсетей шоумена

Несмотря на то, что Александр родился и окончил школу в Киеве, он ни разу не высказался публично относительно войны России в Украине и не осудил военных преступлений диктатора Путина.