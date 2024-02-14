Умерла украинская актриса, сыгравшая проститутку в фильме "Бриллиантовая рука"

13 февраля умерла Виктория Островская, которая заслужила славу благодаря своему участию в культовом фильме "Бриллиантовая рука". Актриса сыграла небольшую роль, впрочем, поразила зрителей, а ее крылатое выражение "Цигель-цигель, ай-лю-лю" стало легендарным.

Виктории было 85 лет. Узнайте в материале причину смерти актрисы и почему российские СМИ подтвердили смерть украинской артистки.

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Умерла Виктория Островская, звезда культового фильма "Бриллиантовая рука"

Информацию о смерти подтвердил российский телеведущий Малахов. Несколько лет назад он собирал актеров "Бриллиантовой руки" для своего телешоу:

"Много лет назад ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Режиссеру нужна была яркая артистка – Островскую взяли в фильм без проб. Следующей была эпизодическая роль в фильме "Старый знакомый", и на этом ее карьере пришел конец. Виктория была в гостях у нас на программе, и ходили слухи о том, что родные под конец жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматическая судьба", – написал Малахов.



Виктория Островская в фильме "Бриллиантовая рука" / Кадр из фильма

Биография Виктории Островской

Виктория Островская родилась в Киеве в 1938 году. Информация о ее родителях ограничена: ее отца репрессировали, а мать вышла замуж за директора Киевского цирка Давида Вольского.

В своем детстве Виктория часто встречалась с выдающимися личностями того периода, такими как: певец Леонид Утесов, иллюзионист Эмиль Кио и другие.

Изначально она мечтала стать балериной, но из-за серьезной травмы головы вынуждена была изменить свои планы. Виктория успешно закончила обучение в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. Карпенко-Карого.

Позже она случайно стала одной из героев "Бриллиантовой руки". Для актрисы это был тот случай, когда даже такая небольшая роль стала настоящим украшением фильма. Колоритную рыжеволосую девушку легкого поведения цитировали все зрители советской комедии.

После этого киевлянка появилась еще в одной кинокомедии под названием "Старый знакомый", где она исполнила роль девушки в душе. После этого фильмография Островской прекратилась. Ее не воспринимали как серьезную актрису, и взамен предлагали лишь второстепенные роли.