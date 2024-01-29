В своем инстаграме звезда ответила подписчикам на вопросы, какое гражданство будет иметь ее дочь. Узнайте в материале, что сказала Виктория Варлей.

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Виктория Варлей рассекретила гражданство дочери

Виктория Варлей, давно проживающая в США, родила свою дочь именно там. Звезда впервые стала мамой. Некоторые подписчики поинтересовались, какое гражданство будет иметь малыш. Актриса отметила, что ее новорожденная девочка Мишель будет иметь американское гражданство.

Мишель– гражданка Соединенных Штатов Америки,

– написала Варлей.

Также поклонники Виктории спросили, будет ли она учить свою дочь украинскому языку, на что звезда тоже ответила. Она сказала, что хочет учить Мишель разговаривать на многих языках и украинский будет одним из них.

Виктория Варлей– экс участница "Холостяка"

Подписчики Варлей искренне рады актрисе, поскольку она стала одной из фавориток зрителей телешоу "Холостяк", куда Виктория пришла, чтобы найти свою любовь. Она заинтересовала людей своей искренностью, откровенностью и мудростью. Виктория была старшей участницей шоу и отличалась своим интеллектом и чувством юмора.

Поэтому, когда Варлей таки нашла настоящую любовь вне телеэкранов, а потом вышла замуж и родила дочь, поклонники пишут слова поддержки: