Известная украинская актриса потеряла работу в театре из-за позиции: "Считаю, что это абсурд"

Известная украинская актриса Виктория Билан-Ращук сегодня является не только знаменитой артисткой, но и активным волонтером и женой военнослужащего. Ее гражданская позиция всегда была четкой и выразительной – она неоднократно заявляла о своей преданности Украине и ее интересам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Она никогда не боялась выражать свою проукраинскую позицию, даже во времена, когда это могло быть опасным или непопулярным. Из-за этого Виктория в свое время даже поплатилась своим местом в театре.

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Викторию Билан-Ращук уволили из театра из-за гражданской позиции: подробности

До полномасштабного российского вторжения в Украину Театр имени Леси Украинки назывался Театр русской драмы, что вызвало большое возмущение среди части украинских художников и общественности.

Одной из тех, кто откровенно выражал свое недовольство таким названием театра, была актриса Виктория Билан-Ращук. Ее позиция была четкой и бескомпромиссной: она считала, что название, которое подчеркивает приоритет русской культуры в украинском театральном пространстве, является абсурдным и неприемлемым.

У меня всегда это вызывало возмущение, почему театр имени Леси Украинки является театром русской драмы. Считаю, что это абсурд,

– отметила Виктория Билан-Ращук.

По словам Виктории, в то время театром руководил Михаил Резникович, бывший депутат от Партии регионов, который занимал пост руководителя театра и активно поддерживал пророссийскую позицию. Билан отметила, что именно Резникович активно отстаивал русскую культуру в Украине, что и стало одной из причин ее несогласия с действующим положением дел.

Это потому, что руководили театром не те, кто должен был бы. Да и не только театром, но и Министерством культуры. У власти были не те, кто должен был бы быть,

– объяснила актриса.

Виктория Билан-Ращук была известна своей проукраинской позицией, она открыто поддерживала национальную культуру и традиции, а потому ее борьба за очищение театрального пространства от доминирования чужой культуры не могла остаться незамеченной.

"Из-за этого меня и уволили из театра, ему не нравилось, что я борец за Украину и за кулисами говорю "Слава Украине!", хожу в вышиванке. Соответственно, он меня вызвал и попросил освободить место, потому что ему такие люди в театре не нужны. Так я потеряла работу, но не оставляла мысли что-то изменить коренным образом в этом театре", – говорит актриса.

Сейчас Виктория Билан-Ращук чувствует огромное удовольствие и радость от того, что Театр имени Леси Украинки наконец изменил свое название и стал украинским театром. С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие вещи в стране изменились, и одним из важных шагов стало очищение культурного пространства от российских влияний.