Вы наверняка не ожидали такого от Торетто: Вин Дизель спел песню Долли Партон и поразил интернет

Вин Дизель, человек, которого мы привыкли видеть за рулем Dodge Charger, среди взрывов и с фразой о семье, вдруг берет и поет "I Will Always Love You" Долли Партон. Именно так актер решил почтить память легендарной кантри-певицы после ее смерти – и, похоже, никто не был к этому морально готов.

27 августа 2026 года Дизель опубликовал в инстаграме черно-белый портрет Партон и наложил на него свое исполнение ее знаменитой песни. В какой-то момент он даже эмоционально поет строку прощания.

Реакция соцсетей была примерно такой, какой и должна была быть: печаль, растерянность и легкий культурный шок.

Один из пользователей написал, что точно не планировал сегодня плакать под пение Вина Дизеля. Другой вообще решил напомнить актеру, что он, оказывается, "человек многих талантов" – актер, сценарист, а теперь еще и певец.

Песня, которая уже давно живет своей собственной жизнью

"I Will Always Love You" Долли Партон написала еще в 1973 году. Сначала песня была ее собственным хитом, но мир окончательно влюбился в нее после легендарной версии Уитни Хьюстон для фильма "Телохранитель" в 1992 году.

Партон сама рассказывала, что впервые услышала версию Хьюстон случайно по радио. Когда она узнала свою песню, по ее словам, чуть не потеряла дар речи от эмоций. Она также признавалась, что исполнение Хьюстон настолько поразило ее, что она чуть не разбила машину от волнения.

Напомним, что недавно стало известно о смерти мировой звезды Долли Партон.