В своем инстаграме Вин Дизель сообщил, что съемки фильма "Fast Forever" официально начались. Именно эта, 11-я часть, положит конец истории "Форсажа", которая длится уже четверть века. Премьера запланирована на 17 марта 2028 года.

Актер поблагодарил фанатов за терпение и заверил, что команда уже более трех лет работает над тем, чтобы финал получился по-настоящему незабываемым.

"Мы делаем все, чтобы подарить вам самое удивительное завершение", – сказал Дизель.

Несмотря на работу над новым "Риддиком" и другими проектами, сейчас, по словам актера, все дороги ведут к Доминику Торетто.



Правда, окончательно прощаться с "Форсажем" еще рано. Ранее Дизель рассказывал, что NBCUniversal готовит сразу четыре сериала в этой киновселенной. Похоже, даже после финального заезда двигатель франшизы еще долго не заглохнет.

И пока Вин Дизель занят съемками – другая звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонс знакомится с украинками.