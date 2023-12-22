Звезда Голливуда в центре скандала: Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах

Главный герой фильмов "Форсаж", Вин Дизель, оказался в центре скандала. Актера обвинили в сексуальном насилии.

Узнайте в материале, кто стал истцом в суд и как отреагировал адвокат Вина Дизеля.

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Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшая ассистентка знаменитости, Аста Джонассон, выступила в роли истицы, утверждая, что во время съемок фильма "Форсаж 5" в 2010 году Вин Дизель якобы приставал к ней в гостиничном номере. В иске отмечено, что актер игнорировал ее четкие выражения несогласия.

Актер отрицает все обвинения. Он сделал заявление через своего адвоката.

Вин Дизель категорически отрицает эти обвинения. Вин впервые слышит об этом заявлении более чем 13-летней давности, сделанном, вероятно, сотрудницей, работавшей девять дней. Существуют четкие доказательства, полностью опровергающие эти бессмысленные обвинения,

– подчеркнул адвокат Дизеля Брайан Фридман.

Поданное в Верховный суд Лос-Анджелеса дело содержит также другие обвинения, такие как создание вражеской рабочей среды и незаконное увольнение. Джонассон требует уплаты штрафа в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение.

Женщина заявила, что хранила молчание столько времени якобы из-за страха перед влиянием Дизеля и из-за своего иммиграционного статуса.

Вин Дизель: что известно об актере

В завершение 2019 года этот актер занимает 6-е место в рейтинге Forbes среди самых высокооплачиваемых, с заработком в размере 54 миллиона долларов.

Талантливого актера знают не только из-за роли в "Форсаже", Дизель проявил себя также как одаренный режиссер. В 1997 году он взял на себя роль сценариста и продюсера в признанной драме "Бездомики", исследовавшей проблемы городской жизни.

Одним из неожиданных открытий в карьере Вина Дизеля является его участие как голос актера для Грута, любимого персонажа из киновселенной Marvel в фильме "Стражи Галактики".

Он отличается своей способностью выполнять разнообразные трюки, не привлекая каскадеров.