Что интересно, Гогунский родом из Украины. Он стал одним из тех предателей, которые навсегда отреклись от Родины и поддержали путинский режим.

Советуем Давно стали чужими: 5 российских актеров, которые родились в Украине

Виталий Гогунский получил подозрение от СБУ

Путинист активно участвует в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины. Он выступает с "патриотическими" песнями на концертах перед семьями участников так называемой "сво" и российскими оккупантами, которые воевали против Украины.

Кроме того, Гогунский регулярно повторяет тезисы российской пропаганды и призывает к агрессивной войне России против Украины на медиаплощадках, которые служат рупорами Кремля. Во время эфиров он высказывается в поддержку российских захватчиков и героизирует их участие в войне против Украины.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты его агрессивной деятельности против Украины. Следователи Службы безопасности сообщили Гогунскому о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины и стремятся привлечь его к ответственности.

Гогунский родился в Украине: что известно

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Но известно, что этот путинист ранее проживал в Украине и имеет украинское происхождение. Виталий Гогунский, известный своей ролью Эдуарда Кузьмина в российском сериале "Универ", родился в Кременчуге. Детство он провел в Полтавской области, а высшее образование получил в Одесском национальном политехническом университете.

Однако, похоже, он настолько поддался российской пропаганде, что уже навсегда отрекся от своей Родины.