Известный украинский актер рассказал, как умерла его мама: "Ее просто не успели спасти"

Известный украинский актер Вячеслав Довженко поделился историей, как его мать умерла, оставив его полусиротой. Актер сказал, что потерял близкого человека, когда ему было всего полтора года.

Мать Довженко умерла во время родов. Она имела врожденный порок сердца, поэтому врачи рекомендовали не рисковать беременностью, однако женщина решила родить своего сына.

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Вячеслав Довженко рассказал о смерти мамы

После родов состояние матери Вячеслава ухудшилось, и медики не успели спасти ее.

У моей мамы был порок сердца. Стоял вопрос, или рожать меня. Она выбрала рожать. От всех скрыла, что она настолько больна. Ее просто не успели спасти, учитывая советскую медицину того времени. Когда мне было полтора года ее просто не стало,

– рассказал Довженко.

Интервью Вячеслава Довженко: смотрите видео онлайн

Актер вспоминает, тогда на руках у отца его и бабушки с дедушкой остались он и его старший брат Вадим

Довженко также отметил, что никто не может заменить его маму, но они с братом не были лишены внимания. Воспитывали их отец, бабушка и дедушка. Кроме того, папа актера пытался снова жениться, чтобы обеспечить своим сыновьям материнскую опеку.

"Очень много вложили в нас воспитание и бабушка, и дедушка, и отец. Это я шучу, что он любил жениться, потому что у него было достаточно много женщин. На самом деле он искал нам маму постоянно. Для него было важно, чтобы у нас был контакт, а уже потом он думал о себе", – сказал актер.

Кто такой Вячеслав Довженко

Вячеслав Довженко – украинский актер, которого узнают и уважают как в театре, так и в кино. Его обожают за умение воплощать совершенно разные роли.

С 1998 года артист захватывает зрителей на сцене. Вы его сможете увидеть в спектаклях "Киевского свободного театра" и Киевского академического драматического театра на Подоле. В творческом портфолио Довженко множество незабываемых ролей. Он был отмечен несколькими наградами на международных фестивалях за выступление в спектакле "Диалог самцов".

А в кино актер начал сниматься еще в 90-х годах, но настоящую популярность он получил благодаря роли Петра Первого в историческом фильме "Молитва за гетмана Мазепу". Премьера ленты состоялась на Берлинском кинофестивале. Хотя фильм получил смешанные отзывы от критиков, для Вячеслава это была важная роль, открывшая ему дорогу к кинокарьере.