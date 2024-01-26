Узнайте в материале, кто отговаривал Вячеслава Довженко пойти на фронт в начале большой войны. И думает ли сейчас актер о том, чтобы взять в руки оружие.

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Вячеслав Довженко сказал, готов ли пойти на фронт

Актер признался, что морально был готовым к тому, что полномасштабная война начнется, хотя, говорит, не ожидал, что именно в этот момент. Довженко признает, что был растерянным и не знал, как можно быть полезным, кроме как с оружием в руках, поэтому готов был вступить в ряды ВСУ сразу.

Впрочем, написал знакомым бойцам, которые отказали его от этого. Поэтому актер остался быть полезным на своем фронте.

В первые эти минуты хочется все бросить и бежать... куда бежать? Что делать? Где брать оружие? У меня были переписки с определенными бойцами, которые мне написали "не суйся туда", без тебя все порешаем... я был растерян,

– говорит Вячеслав Довженко.

Впоследствии, когда все немного успокоились, актер понял, что он сейчас может быть полезным в Киеве. Однако говорит, несмотря на то, что в начале большой войны бойцы отговаривали его от того, чтобы идти на фронт, он никогда не прекращал думать о том, чтобы взять в руки оружие и стать на защиту Украины, поэтому он к этому готов даже сейчас, в свои 47 лет.

Интервью Вячеслава Довженко: смотрите онлайн видео

Вячеслав Довженко – актер культовых украинских фильмов

В репертуаре актера Вячеслава Довженко сотни ролей, как в театре, так и в кино. Он всегда готов примерить на себя разные образы, проявляя полную преданность своей работе, и поэтому зрители просто обожают его. За свое удивительно преданное исполнение ролей, актер даже получил украинскую кинопремию "Золотая Дзига".

Среди лент, в которых снялся Вячеслав Довженко: