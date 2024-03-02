Вместе уже 12 лет: племянник Сумской впервые рассказал об отношениях со звездой "Первых ласточек"

Украинский актер Вячеслав Хостикоев, известный по роли в комедии "Сумасшедшая свадьба 3", рассказал, что уже 12 лет находится в отношениях. Его партнерша - актриса Анастасия Рула, с которой он играет на одной сцене в киевском театре имени Ивана Франко.

Интересно, что актер называет любимую женой, однако они пока не расписаны. В то же время живут вместе уже около шести лет.

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Отношения Хостикоева и Рулы

Познакомились Вячеслав и Анастасия на первом курсе, когда стали партнерами для этюда. Несмотря на то, что их работа оказалась не слишком успешной, это стало началом романтических отношений актеров.

Настя расстроилась и обняла меня. Я так: "Ах" и все и я понял, что я влюбился. И все. Я начал бегать за ней. Были там разные истории, мы сходились, расходились. Но после того момента, как мы сошлись во второй раз, все – я ее уже не отпускал,

– поделился Хостикоев.

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Актер признался, что сейчас пара не состоит в официальном браке. По словам Вячеслава, ему достаточно того, что они с Анастасией рядом. В то же время если девушка захочет, то мужчина готов расписаться "хоть завтра".