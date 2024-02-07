Выход из окружения и жизнь после травмы: военный Вячеслав Смыслов стал героем видео

В прошлом году компания FAVBET проводила акцию "Киберпанк 2023" в поддержку ВСУ: закупали дроны, антидронные ружья и тепловизоры. Финальным проектом акции стали "Люди будущего", в рамках которого FAVBET профинансировал установку современного бионического протеза одному из пациентов львовского центра UNBROKEN. Им стал 31-летний военнослужащий из Мариуполя Вячеслав Смыслов.

Съемочная группа издания Sportarena во главе с журналистом Никитой Дмитрулиным встретилась с Вячеславом и его женой Русланой, чтобы записать их историю, в которой, несмотря на все испытания войны, главным мотивом остаются любовь, взаимная поддержка и вера в счастливое будущее.

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Вячеслав – украинский военнослужащий и отец троих детей

Мужчина родился и вырос в Мариуполе, в 2015-м присоединился в ряды ВСУ, чтобы защищать родной город от российского нашествия. Полномасштабное вторжение Вячеслав встретил уже как демобилизованный, однако в первый же день вывез жену и детей в Умань и вернулся, чтобы снова стать к оружию.

Впрочем, в то время Мариуполь уже был в окружении, поэтому мужчине пришлось две недели скрываться в соседней Розовке, а затем – вместе со знакомым выезжать через вражеские блокпосты на подконтрольную Украине территорию.

Вячеслав – участник боевых действий и имеет татуировку трезубца на груди, а это в глазах российских оккупантов смертельный приговор. Пройти несколько вражеских блокпостов помогла смекалка, удача и, по мнению самого мужчины, вмешательство высших сил.

То, что выехал и нигде, как других, не заставили снять футболку – Боже чудо, иначе не скажешь,

– рассказывает он.



Вячеслав Смыслов / Sportarena

Вячеслав получил ранение от российского дрона

После выезда из оккупированных территорий Вячеслав был штурмовиком в 28-й бригаде, с ней – среди первых вошел в Херсон, а позже – сдерживал "вагнеров" на бахмутском направлении, где и получил ранение от вражеского дрона. Как следствие – многочисленные травмы и потеря левой руки ниже локтя.



Вячеслав Смыслов / Sportarena

После длительной реабилитации попал в центр UNBROKEN, где ему предложили получить бионический протез при поддержке компании FAVBET. Сегодня таких протезов в Украине всего 20.

Сейчас Вячеслав вернулся к мирной жизни и вместе с женой занимается воспитанием детей. Однако мечтает вернуться на поле боя, чтобы встретить победу с собратьями.

Слава Смыслов – настоящий киборг, и для меня лично – пример большой несокрушимости,

– говорит Никита Дмитрулин.

История Вячеслава Смыслова: смотрите онлайн видео