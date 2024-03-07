"Вкусная" премьера уже в кино: вышел новый украинский фильм, который доказывает, что мечты сбываются

В Украине состоялась премьера фильма "Вкус свободы". Это история, которая напомнит каждому о важных ценностях в жизни.

Читайте в материале, о чем сюжет нового украинского фильма, кто в главных ролях, что стало вдохновением для создания ленты. Кроме того, вас ждут интересные факты относительно закадровых моментов этой романтической кинокартины.

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Фильм "Вкус свободы": что известно о ленте

Авторы сценария: Елена Моренцова-Шулик и Александра Витязева

Режиссер-постановщик: Александр Березань

В ролях: Ирина Кудашова, Ирма Витовская, Константин Темляк, Томаш Собчак, Татьяна Малкова, Римма Зюбина, Виктор Стороженко, Вадим Куценок, Диана Кузьминова, Светлана Золотько, Павел Ли.

Звездные камео: Джамала, Алекс Якутов, Виктория Маремуха, Алла Костромичева, АСАФАТОV

Это романтическая и мотивационная история о молодой девушке – повара Варю, которая теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе.

Милая, энергичная, остроумная, она убегает как можно дальше от дома в поиске реализации! И неожиданная находка – книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко – меняет ее жизнь навсегда!

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

Фигура Ольги Франко стала вдохновением для создателей романтической комедии "Вкус свободы" – женщину сыграла Ирма Витовская.

А книга автора, "Первая украинская общепрактическая кухня", также появилась в киноленте – она оказалась настоящим сокровищем для главной героини Вари.

111 литров борща и 8 порезанных пальцев: интересные факты о создании "Вкуса свободы"

Закадровый мир всегда интересует зрителей не менее, чем готовая картинка на экране. "Вкус свободы" приоткрывает для нас завесу в мир создания этого волшебного фильма.

Для воспроизведения в кадре аутентичной украинской кухни было использовано:

111 литров борща с квашеными яблоками,

403 яйца,

367 ушек с белыми грибами и черносливом,

73 литра свекольного кваса,

52 килограмма муки.

А на пути к воплощению ролей было:

8 порезанных пальцев,

1 преодоленная фобия огня.

Над сценами с едой работали:

3 фуд-стилиста,

3 шеф-повара.

Фильм уже ждет своих зрителей в украинских кинотеатрах. Не медлите, а скорее покупайте билеты на премьеру в вашем городе.