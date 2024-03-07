"Вкусная" премьера уже в кино: вышел новый украинский фильм, который доказывает, что мечты сбываются
В Украине состоялась премьера фильма "Вкус свободы". Это история, которая напомнит каждому о важных ценностях в жизни.
Читайте в материале, о чем сюжет нового украинского фильма, кто в главных ролях, что стало вдохновением для создания ленты. Кроме того, вас ждут интересные факты относительно закадровых моментов этой романтической кинокартины.
Советуем Если вы уже посмотрели главную премьеру весны: 5 фильмов, похожих на "Дюну"
Фильм "Вкус свободы": что известно о ленте
Авторы сценария: Елена Моренцова-Шулик и Александра Витязева
Режиссер-постановщик: Александр Березань
В ролях: Ирина Кудашова, Ирма Витовская, Константин Темляк, Томаш Собчак, Татьяна Малкова, Римма Зюбина, Виктор Стороженко, Вадим Куценок, Диана Кузьминова, Светлана Золотько, Павел Ли.
Звездные камео: Джамала, Алекс Якутов, Виктория Маремуха, Алла Костромичева, АСАФАТОV
Это романтическая и мотивационная история о молодой девушке – повара Варю, которая теряет работу, потому что ее высокая кухня никому не нужна в придорожном кафе.
Милая, энергичная, остроумная, она убегает как можно дальше от дома в поиске реализации! И неожиданная находка – книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко – меняет ее жизнь навсегда!
"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма
Фигура Ольги Франко стала вдохновением для создателей романтической комедии "Вкус свободы" – женщину сыграла Ирма Витовская.
А книга автора, "Первая украинская общепрактическая кухня", также появилась в киноленте – она оказалась настоящим сокровищем для главной героини Вари.
111 литров борща и 8 порезанных пальцев: интересные факты о создании "Вкуса свободы"
Закадровый мир всегда интересует зрителей не менее, чем готовая картинка на экране. "Вкус свободы" приоткрывает для нас завесу в мир создания этого волшебного фильма.
Для воспроизведения в кадре аутентичной украинской кухни было использовано:
- 111 литров борща с квашеными яблоками,
- 403 яйца,
- 367 ушек с белыми грибами и черносливом,
- 73 литра свекольного кваса,
- 52 килограмма муки.
А на пути к воплощению ролей было:
- 8 порезанных пальцев,
- 1 преодоленная фобия огня.
Над сценами с едой работали:
- 3 фуд-стилиста,
- 3 шеф-повара.
Фильм уже ждет своих зрителей в украинских кинотеатрах. Не медлите, а скорее покупайте билеты на премьеру в вашем городе.