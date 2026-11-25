Как сообщает 24 Канал, съемки фильма, главные роли в котором исполняют Владимир Дантес и Анастасия Нестеренко, подходят к концу.

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О чем фильм "Пауза"

В центре сюжета – Даня и Ива, которые после пяти лет отношений решают немного отдохнуть друг от друга. Не расстаться окончательно, не устроить грандиозный скандал с разделом имущества, а цивилизованно поставить отношения на паузу.

Герои договариваются не общаться и встречаться только 28-го числа каждого месяца. План, казалось бы, безупречный. Осталось лишь объяснить своим чувствам, что отныне они действуют по календарю.

Многие могут узнать себя в этой истории. Когда любишь, но уже не понимаешь, как быть вместе. Когда страшно что-то менять, но оставлять все как есть тоже не получается. Когда пытаешься разобраться: вас держит любовь, привычка или просто столько всего было, что жалко отпускать, – рассказал Владимир Дантес.

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Кто работает над фильмом и когда состоится премьера

Режиссером картины стал Ярослав Лодыгин, известный по фильму "Дикое поле", а соавтором идеи и одним из сценаристов – Фима Константиновский.

Фильм "Пауза" / Piece of Studio и ForeFilms



Помимо Дантеса и Нестеренко, в фильме снялись Наталья Васько, Андрей Бурым, Мальвина Хачатрян, Слава Бабенков, Александра Городецкая и Кирилл Парастаев.

Над производством работают украинские компании Piece of Studio и ForeFilms. Последняя, в частности, подарила зрителям фильмы "Люксембург, Люксембург" и "Ты – космос".

В настоящее время команда завершает съемки. Премьера фильма в украинских кинотеатрах запланирована на 1 апреля 2027 года.



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