Война касается каждого, – полицейский из "20 дней в Мариуполе" о скандале на Оскар-2024

Владимир Никулин – полицейский, который способствовал в разоблачении преступлений российских захватчиков и воспроизведении безжалостного уничтожения Мариуполя перед миром. Именно он стал тем, кто рисковал своей жизнью и безопасностью своей семьи, чтобы вывезти съемочную группу "20 дней в Мариуполе" из Мариуполя.

Кроме того, Владимира неоднократно можно увидеть в фильме “20 дней в Мариуполе”. Это лента, которая получила Оскар-2024 в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". В интервью 24 каналу Никулин сказал, что думает о том, что организаторы премии вырезали из международной телеверсии награждения Украины.

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Владимир Никулин о скандале на Оскар-2024

Полицейский говорит, что победа "20 дней в Мариуполе" на Оскаре имеет большое значение не только для Украины. Он считает, что США и Европа не смогут отмалчиваться от того, что происходит в нашей стране.

Я не знаю, что стало причиной, что это вырезали, но пока вырезать истории Украины, как бы там кто не имел желания, нельзя,

– говорит Никулин.

Владимир считает, что, возможно, это было не намеренно. Он говорит, что это мог быть просто редакционный подход.

Полицейский вспоминает, как Мстислав замечал, что вручение Оскара вызвало очень эмоциональную реакцию. Его приятно поразила та тишина, которая царила в зале во время церемонии. Люди реагировали, выражая свою поддержку и заинтересованность в этих событиях.

В Европе не может быть чужой войны, я так считаю лично... Не может быть такого масштаба чужой войны для них в мире. Потому что эта война, кто бы там не закрывал глаза – или у них, или даже у нас – этого нельзя делать. Потому что эта война касается каждого. Кого-то прямо, кого-то далеко. А кто будет игнорировать, то к нему она все равно придет, как бы не хотелось,

– считает Владимир.

Полную версию интервью с Владимиром Никулиным читайте по ссылке.

Мужчина утверждает, что важно начинать с себя и надеяться, прежде всего, на собственные силы. Владимир считает, что каждый из нас, в любом уголке Украины, должен помнить о войне.

Несмотря на сложности, мы должны сделать все возможное для победы, поддержки наших Вооруженных Сил, всех, кто находится у линии фронта, и всех, кто пострадал от российской агрессии.

"20 дней в Мариуполе" не включили в сокращенную телеверсию Оскара: что произошло