Кроме того, Владимир вспомнил знакомство с командой журналистов фильма "20 дней в Мариуполе". А также рассказал о том, чем занимался в городе в начале большого вторжения.

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Владимир Никулин рассказал о начале войны в Мариуполе

Полицейский признался, что все его коллеги приезжали в город, зная, что их ожидает там. Однако все были готовы бороться и работать для Украины.

Полицейские приезжали, понимая, что это такое. Все специально приезжали и работали в городе, который был в осаде,

– рассказал Никулин.

Он рассказал, чем приходилось заниматься в то время. Тогда полицейские выполняли все возможные роли для того, чтобы только помочь людям в Мариуполе в той ситуации, в которой они оказались.

Я развозил продукты, помощь по бомбоубежищам. На улицах мы смотрели и выявляли мародеров. Реагировали на другие события, делали все, что можно было, чтобы помочь людям в такой ситуации,

– говорит Владимир.

Рассказ Владимира Никулина: смотрите видео

Как полицейский познакомился с командой фильма "20 дней в Мариуполе"

9 марта 2022 года Владимир Никулин познакомился с журналистами "20 дней в Мариуполе". Это произошло возле разбомбленного роддома. Полицейский признается, они поняли друг друга за секунды. И уже тогда он для себя решил, что обязан им помочь.

Я понимал что в таком месте международные журналисты нуждаются в помощи в любом случае,

– вспомнил Владимир.

Таким образом, команда, которая создала фильм "20 дней в Мариуполе", всегда была рядом с полицейскими. Впоследствии Владимир даже помогал им публиковать ужасные кадры из Мариуполя, поскольку у него был доступ к Интернету.

Это мотивировало нас, что это не забытая история, что люди видят. И то, что Мариуполь оказывает сопротивление. Особое ощущение человека, который находится в осаде, который пытается там оказать сопротивление. Мы радовались каждому нашему успеху. Это были такие наши маленькие победы, у каждого из нас была надежда,

– рассказал Никулин.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Полицейский признается, тогда в Мариуполе все имели надежду и именно это их спасло, поэтому мир смог увидеть ленту "20 дней в Мариуполе". Владимир надеется, что этот фильм будет напоминать о нашей стране и о трагедии наших городов, а особенно события в Мариуполе, которые были в начале этой страшной войны.