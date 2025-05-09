Лучший криминальный боевик на Netflix, который стал фаворитом украинских зрителей

Если в конце рабочей недели вы не знаете, как правильно расслабиться, у нас есть для вас отличное решение. На стриминговой платформе Netflix обновили список самых популярных фильмов.

Среди лент, которые зрители просматривают чаще всего, оказался боевик "Вне юрисдикции". В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете фильма.

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О чем сюжет фильма "Вне юрисдикции"

Когда сын Сары – бывшей элитной бойчихи спецвойск – таинственно исчезает прямо в стенах американского консульства, она не ждет помощи. Вместо этого берется действовать.

Вооруженная острым умом, боевыми навыками и давними связями, Сара начинает опасное расследование, которое ведет ее к глубоко спрятанным секретам, угрожающих не только ее семье, но и безопасности целой страны.

"Вне юрисдикции": смотрите онлайн трейлер фильма

На ее пути – коррумпированные чиновники, теневые заговоры и враги из прошлого, которых она надеялась больше не встретить. Шаг за шагом она распутывает клубок предательства, тянущийся к самым вершинам власти. Но чем ближе к правде, тем выше становится цена.

В ленте сыграли: Джинн Гурсо, Дюгрей Скотт, Лера Абова, Кайоде Акиниеми, Аннабелль Манденг, Лара Бабалола, Иван Форлани, Самия Селина Хофманн, Мелисса Холройд и другие.

Кстати, полный и обновленный список самых популярных лент на Netflix вы можете найти по ссылке.