Лучший криминальный боевик на Netflix, который стал фаворитом украинских зрителей
- На Netflix обновили список самых популярных фильмов, среди которых боевик "Вне юрисдикции" стал фаворитом украинских зрителей.
- Фильм рассказывает о Саре, бывшей бойчине спецвойск, которая расследует исчезновение своего сына, сталкиваясь с коррупцией и заговорами.
- В фильме снялись Джинн Гурсо, Дюгрей Скотт, Лера Абова и другие актеры.
Если в конце рабочей недели вы не знаете, как правильно расслабиться, у нас есть для вас отличное решение. На стриминговой платформе Netflix обновили список самых популярных фильмов.
Среди лент, которые зрители просматривают чаще всего, оказался боевик "Вне юрисдикции". В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете фильма.
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О чем сюжет фильма "Вне юрисдикции"
Когда сын Сары – бывшей элитной бойчихи спецвойск – таинственно исчезает прямо в стенах американского консульства, она не ждет помощи. Вместо этого берется действовать.
Вооруженная острым умом, боевыми навыками и давними связями, Сара начинает опасное расследование, которое ведет ее к глубоко спрятанным секретам, угрожающих не только ее семье, но и безопасности целой страны.
"Вне юрисдикции": смотрите онлайн трейлер фильма
На ее пути – коррумпированные чиновники, теневые заговоры и враги из прошлого, которых она надеялась больше не встретить. Шаг за шагом она распутывает клубок предательства, тянущийся к самым вершинам власти. Но чем ближе к правде, тем выше становится цена.
В ленте сыграли: Джинн Гурсо, Дюгрей Скотт, Лера Абова, Кайоде Акиниеми, Аннабелль Манденг, Лара Бабалола, Иван Форлани, Самия Селина Хофманн, Мелисса Холройд и другие.
Кстати, полный и обновленный список самых популярных лент на Netflix вы можете найти по ссылке.