Детектив Outer Banks 2: Netflix показал неудачные дубли со съемок сериала – веселое видео

Поклонники сериала "Внешние отмели 2" (Outer Banks 2) с нетерпением ждут выхода второго сезона. Съемки уже завершены и представлен трейлер. Заодно компания Netflix решила порадовать фанатов и показала неудачные дубли.

Нарезку неудачных дублей детективного сериала "Внешние отмели" Netflix опубликовал на своей ютуб-странице. Премьера ленты состоится 10 июля 2021 года.

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Ролик длится почти 3 минуты – и это достаточно времени, чтобы зрители могли посмеяться от души. В видео показывают главных героев, которые изображают комические выражения лица, забавно танцуют, смеются и забывают слова.

Наша миссия этим летом – всегда хорошо проводить время,

– однажды сказал Джон Б, один из главных героев картины.

"Внешние отмели 2 "(Outer Banks 2): неудачные дубли на Netflix-веселое видео

Первый сезон был очень напряженным и эмоциональным, особенно когда Поуп (Джонатан Дэвис), JJ (Руди Панков) и Киара (Мэдисон Бейли) переживали потерю своего друга Джона Б (Чейза Стокса) с его девушкой Сарой Кэмерон (Мэдлин Клайн). Впрочем, похоже, что они хорошо повеселились за кулисами.

Что нам покажут во втором сезоне

Во втором сезоне молодую пару все еще будут искать, пока они – на Багамах. В то же время, не забывают о золоте. На пути к сокровищу у них появляются новые враги. 400 миллионов долларов все еще в игре. Какой секрет поможет воссоединить группу для новой миссии? Впереди – приключение на всю жизнь, чтобы остаться живыми – им нужно свернуть горы.

"Внешние отмели" 2021 (Outer Banks 2): Смотрите трейлер