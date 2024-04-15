Большая война в корне изменила жизнь и планы актрисы. Главные мужчины в жизни Дарьи теперь не рядом, а воюют. А сама актриса также задумывалась над тем, чтобы взять в руки оружие. Узнайте, где сейчас Дарья и пошла ли воевать, на Кино 24.

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Где сейчас Дарья Легейда-Сова

Во время полномасштабной войны украинская актриса Дарья Легейда организует сборы для наших воинов и занимается волонтерством.

Муж звезды "Крепостной" актер Дмитрий Сова, за которого она вышла замуж несколько лет назад, стал на защиту страны. Также в составе ВСУ служит отец артистки.

Практически сразу, в марте 2022 года, когда отец актрисы пошел служить, Даша начала шить амуницию для военных и писать обращения в соцсетях, призывая помогать военным. И многие откликнулись на ее призыв тогда, и до сих пор остаются неравнодушными.

Иногда актрисе достаточно опубликовать свое фото или видео и отметить, что это для поддержки потребностей армии. Украинцы мгновенно реагируют, оказывают помощь и выражают искренние слова поддержки для Дарьи и ее мужа Дмитрия Совы, также актера, которого зрители знают и любят.

Оказывается, и сама Даша морально готова взять в руки оружие и пойти за своими мужчинами, но ей это не позволяет здоровье. Такое заявление Легейда сделала в интервью. По словам актрисы, не было и дня, чтобы она не думала об этом.

Каждый день я думаю. Меня так воспитали. Я знаю, что способна на это - и морально, и физически была бы, если бы не некоторые проблемы с моим здоровьем. Я впервые об этом говорю. Мое колено просто может сыграть очень плохую историю, потому что ты же несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за многих, кто будет рядом с тобой. Поэтому я сейчас не могу взять эту ответственность,

– сказала Легейда.

В то же время Дарья подчеркнула, что если не будет других вариантов, кроме как пойти воевать, то она станет на защиту страны, даже с больным коленом.

Биография Дарьи Легейды-Совы