Врач рассказал о последних часах жизни Шеннен Догерти: "Хотела продолжать лечение"

Лоуренс Пиро, врач-онколог и близкий друг покойной актрисы Шеннен Догерти, поделился деталями о последних часах жизни знаменитости. Он рассказал, как они провели вместе это тяжелое время, вспомнил ее мужество и силу духа, которые она проявила до самого конца.

Догерти ушла в мир иной 13 июля. Врач отметил, что звезда мужественно боролась со своей болезнью и "не была готова" к смерти.

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Врач о последних часах жизни Шеннен Догерти

По словам онколога, актриса всегда была очень внимательной к своему лечению. Она тщательно изучала каждую новую информацию о своем диагнозе и сразу уточняла все детали с врачом. Догерти оставалась "сосредоточенной и уравновешенной", а также сохраняла позитивный настрой.

После периода ремиссии Шеннен снова решилась пройти курс химиотерапии, надеясь победить рак молочной железы четвертой стадии.

В последнем нашем разговоре она была в процессе осознания того, что все значительно изменилось. Разговор был о любви, поддержке, заботе и все еще борьбе. Она хотела продолжать лечение и бороться, хотя ее физическое состояние несколько ухудшилось,

– рассказал Пиро.

Он также рассказал, что Догерти столкнулась с "ограниченными вариантами решения проблемы" из-за своего тяжелого состояния. Несмотря на это, она пыталась сделать все, что было в ее силах. "Она была невероятным воином во всем, что делала," – подчеркнул врач.

Шеннен проявляла стойкость и несокрушимость, неустанно борясь за свою жизнь и не теряя веры в возможность выздоровления.