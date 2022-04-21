Во время прямого эфира: украинка в Испании ворвалась в разговор Панина и обратилась к россиянам

Российский актер Алексей Панин, прозревший на 8 году войны и теперь осуждающий действия Путина, в новом видео пожаловался на пропагандистские медиа России. В его эфир ворвалась украинка и обратилась к россиянам.

В инстаграме актер часто публикует видео с поддержкой Украины. Он говорит, что когда-то сам был под влиянием российской пропаганды, а всех россиян, которые верят, что им говорят на российском телевидении из Кремля, назвал зомбированными. В свежем ролике знаменитость призвала россиян "снять лапшу с ушей".

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Панин записывал новое обращение к россиянам, а украинка ворвалась в эфир

"Хотел записать видео о себе любимом и российских журналистах, которых давно нельзя назвать журналистами, но оказалось, что сегодня с этим столкнулся не только я. И Максим Галкин, и Татьяна Лазарева, которой досталось от Скабеевой... В общем, все те, кто уехал или каким-то образом поддерживает Украину и выступает против войны оказались х*овыми",

– сказал он.

Я откровенно говорю, что Путин преступник. В связи с этим я больше не могу приезжать в Россию и зарабатывать деньги... Не знаю, что делать дальше. Испания – это не Америка. Здесь, к сожалению, кино не снимают в таких объемах, и российские артисты здесь не нужны,

– подчеркнул актер.

Дальше к нему подошла женщина со словами: "Вы хорошо рассказываете". Она рассказала, как чувствует себя сейчас и также обратилась к россиянам: "Мы обычные и простые люди, и самые добрые. Мы настоящие. Ложь, которую вам льют на уши... это вообще. Уничтожить такие города, как Мариуполь, как Харьков. Это недопустимо. Дети гибнут. Люди едут".

Актер отметил, что это не поставное видео.