"Буду ездить по нормальной Европе": Алексея Панина объявили в розыск в России

Российский актер Алексей Панин, публично осуждающий политику Кремля, был объявлен в розыск в России. Его хотят арестовать за антивоенную позицию.

Известно, что ранее против него было возбуждено уголовное дело по поводу оправдания терроризма. После взрыва на Крымском мосту он отрадно отреагировал на это событие в социальных сетях.

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Алексей Панин объявили в розыск в России

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Алексея Панина. "Буду продолжать счастливо жить в Европе", – прокомментировал актер эту новость российскому изданию Limon – Postimees.

На меня посыпались сообщения со всего земного шара, которые объявили меня в розыск. Сначала было неожиданностью то, что на меня уголовное дело завели, но это я пережил, переварил, но то, что я в розыске, еще перевариваю,

– откровенно отметил Алексей Панин.

"Как к этому можно относиться? Они ежедневно придумывают новые статьи – на ровном месте привязывают их к людям, которые ничего не сделали. Пожалуй, раньше была разнарядка по дискредитации российской армии, а теперь вышла разрядка по оправданию терроризма", – сказал Панин.

По словам Панина, его объявили в федеральный розыск, и как ему сказали, "Интерпол не сотрудничает после начала войны с Россией, поэтому буду ездить по нормальной Европе. Я все равно не рискну ехать в какой-то Казахстан, даже в Турцию и Египет, но мне туда и не надо".

"Все это придумано, все это притянуто за уши. Конечно, никто никакого терроризма не оправдывал, а фраза, которая была сказана о Крымском городе – я действительно обрадовался, что Путину не все сходит с рук, ведь за два дня до взрыва моста русской армией был нанесен удар по жилым домам в Украине, где погибли люди, целые семьи", – отметил актер.

Алексей Панин подчеркнул, что давно извинился перед украинцами за 2014 год, когда "был наивным лохом, верившим в пропаганду". "Мне стыдно, что я в какой-то момент верил Соловьеву. Мне стыдно, что я в 2014 году сказал "Крым наш", но я сказал это не потому, что поддерживал Путина, а потому, что знал, что многие мои друзья-крымчане хотели к России. Мне стыдно за это и я давно извинился. С первого дня войны я четко обозначил свою позицию", – подытожил Панин.

Алексея Панина объявили в розыск / Фото из инстаграма актера