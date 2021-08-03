"Все котики Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем – самая яркая гала-премьера Торонто – 2021

Мировая премьера нового фильма "все котики Луиса Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой в главных ролях состоится в рамках Международного кинофестиваля в Торонто, который пройдет с 9 по 18 сентября 2021 года. О чем фильм – читайте далее на Kino 24.

Бенедикт Камбербэтч, номинант на премию Оскар, уже сыграл в гениальных фильмах – "Доктор Стрэндж", "Игра в имитацию", "Шерлок". Сегодня он перевоплотится в британского художника Луиса Уэйна в чрезвычайно правдивой истории гениального человека, вдохновленного его любовью к миру, котикам и не менее эксцентричной женой Эмили, роль которой исполнила номинантка BAFTA Клэр Фой ("Корона", "Дыши", "Первый человек").

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Кто такой Луис Уэйн

Луис Уэйн – очаровательный вдохновляющий герой, известный своими характерными картинами котиков. Его работами вдохновляются все, они волнуют сердца и умы всего мира. Персонаж имеет отважный и сильный характер, заразительный дух. Его жизнь полна приключений, семейных неурядиц и большой любви.

Актерский состав фильма

Кроме Бенедикта Камбербэтча и Клэр Фой в новом фильме "Все котики Луиса Уэйна" также снялись такие мировые звезды:

Андреа Райзборо ("Бердмэн", "Смерть Сталина", "Мы. Верим в любовь");

Стейси Мартин ("Первый мститель", "Атомная блондинка", "Шерлок");

Тоби Джонс ("Вокс Люкс", "Все деньги мира", "Нимфоманка").



Бенедикт Камбербэтч, Клэр Фой и котик / Фото пресс-служба фильма "Вольга Украина"

Создатели картины фильма " все котики Луиса Вейна"

Режиссером выступил Уилл Шарп, снявший картины "Дирк Джентри", "Шерлок", "Флауэрсы". Сценарий написали Уилл Шарп и Саймон Стивенсон – те, что творили историю "Приключения Паддингтона 2".

Когда выйдет фильм с Бенедиктом Камбербэтчем

Больше подробностей о фильме, а также дату украинской премьеры пресс-служба фильма "Вольга Украина" сообщит позже.