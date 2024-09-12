Украинские бренды, жена Макрона и Рим: что известно о 4 сезоне "Эмили в Париже" на Netflix

15 августа на платформе Netflix вышла первая часть четвертого сезона популярного сериала "Эмили в Париже". А уже с 12 сентября зрители могут наслаждаться новыми сериями.

На Кино 24 вы сможете узнать самые интересные факты о новом сезоне: украинские бренды, которые появились в ленте, участие жены президента Франции Эммануэля Макрона, а также новые локации, на которых снимали сцены сериала. Читайте об этом и многом другом в нашем новом материале.

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Что известно о 4 сезоне сериала "Эмили в Париже"

Издание The Guardian после просмотра первой части четвертого сезона сериала "Эмили в Париже" раскритиковало новые серии, назвав их "пресными и скучными". Некоторые поклонники сериала согласились с этим выводом, хотя другие высоко оценили новые эпизоды.

Несмотря на это, вторая часть четвертого сезона имеет все шансы изменить мнение критиков. Уже из трейлера видно, что Камиль не планирует признаваться Габриэлю, что она не беременна, а, наоборот, пытается сблизиться с ним, разрушая его отношения с Эмили.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер 2 части 4 сезона

Между тем Эмили решает не вмешиваться в семейную жизнь Габриэля и отправляется на новые приключения в Рим, где, возможно, ее ждут новые романтические отношения. Кроме того, в агентство, где работает Эмили, принимают еще одну американку, чья роль в жизни главных героев пока остается загадкой.

Интересные факты 4 сезона сериала "Эмили в Париже"

Первая леди Франции сыграла саму себя в новом сезоне "Эмили в Париже".

В сериале большое внимание уделяется моде – только за одну серию Эмили меняет много ярких образов. Среди них можно увидеть вещи от украинских брендов: - Платье Camelia от бренда J'amemme.

- Головные уборы от Ruslan Baginskiy.

- Серьги "Атлант" и шелковую пижаму от GUNIA Project. Также в гардеробах Минди и Эмили есть украшения от украинского бренда GUZEMA Jewelry. В первых сериях внимательные зрители заметили одежду от еще одного украинского бренда – NUE Studio.

Не только Франция: в этом сезоне главная актриса наведается в Рим.

Смотрите новые серии "Эмили в Париже" на Netflix уже с сегодняшнего дня.