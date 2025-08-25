Вуди Аллен – один из самых влиятельных и одновременно самых противоречивых американских режиссеров, чье творчество навсегда изменило мировой кинематограф. Его фильмы стали классикой, а личная жизнь неоднократно становилась причиной громких скандалов.

Недавно режиссер снова оказался в центре внимания, приняв участие в кинофестивале в Москве. О детстве Аллена, его карьере, отношениях, скандалах и самые популярные фильмы – далее в материале Кино 24.

Настоящее имя режиссера – Аллен Стюарт Конигсберг. В подростковом возрасте он придумал псевдоним "Вуди Аллен", чтобы публиковать свои шутки и анекдоты в газетах.

Детство Вуди Аллена

Будущий режиссер родился 30 ноября 1935 года в Бронксе, Нью-Йорк, в еврейской семье. Его отец Мартин работал на нескольких работах – был официантом и ювелиром, а мать Нетти работала бухгалтером в семейной кондитерской. Вуди вырос в Бруклине вместе с младшей сестрой Летти, которая впоследствии стала его продюсером.

В детстве он ходил в еврейскую школу, говорил на идише, увлекался бейсболом и баскетболом.

Еще подростком начал сочинять шутки для газет, и уже в 15 лет зарабатывал на этом.

Вуди Аллен / Фото Getty Images

После школы Аллен поступил в Нью-Йоркский университет на курс кинематографии, однако вскоре его отчислили. Он короткое время посещал сити-колледж – основной и старейший колледж Городского университета Нью-Йорка, но и там не задержался.

Впоследствии Аллен самостоятельно много читал, изучал литературу и сценарное мастерство.

В 19 лет он начал работать сценаристом для телевидения, писал шутки для The Tonight Show и The Ed Sullivan Show. Параллельно выступал в клубах как стендап-комик, где и создал свой известный образ – "чудаковатого интеллектуала", который постоянно шутит над своими страхами и переживаниями. Этот стиль потом станет визитной карточкой его кино.

Работа Вуди Аллена в кино

Первым серьезным опытом для Аллена стал сценарий к комедии "Что нового, киска?" (What's New, Pussycat?) в 1965 году, где он также сыграл небольшую роль. Уже через год, в 1966-м, он снял свою первую картину как режиссер – "Что случилось, тигровая лилия?" (What's Up, Tiger Lily?), пародию на японский шпионский фильм. А уже через три года вышла новая работа Аллена "Хватай деньги и убегай" (Take the Money and Run), которая показала его уникальный стиль и принесла первое признание.

В 1970-х он придумал целый новый жанр – "интеллектуальную комедию", где сочетал юмор, философские размышления и автобиографические мотивы.

Наибольший успех пришел к Вуди в 1977 году с выходом фильма "Энни Холл" (Annie Hall), который получил сразу 4 премии Оскар.

Трейлер к фильму "Энни Холл": смотрите видео онлайн

А уже через два года Вуди Аллен снял "Манхэттен" (Manhattan), что окончательно закрепило его славу гениального режиссера.

Среди самых известных его работ также можно выделить "Дождливый день в Нью-Йорке", "Полночь в Париже", "Магия лунного света" и другие.

"Магия лунного света": смотрите трейлер онлайн

Что интересно, Вуди Аллен не ограничивался только работой в кино. Он написал более десятка театральных пьес, среди которых известная "Сыграй еще раз, Сэм" (Play It Again, Sam), которую впоследствии адаптировали в фильм. Также печатал свои юмористические рассказы в журнале The New Yorker и издавал книги.

Кроме этого, он играл на кларнете и выступал в джаз-бэнде.

Что известно о личной жизни Вуди Аллена?

Режиссер дважды был женат. Сначала – с Гарлин Розен, но их брак быстро распался. Впоследствии он женился на актрисе Луиз Лассер, однако и эти отношения оказались непродолжительными. В 1970-х у него был роман с Дайан Китон, которая осталась его подругой и снималась во многих его лентах.

После этого Аллен был в отношениях с актрисой Мией Фэрроу, с которой вместе воспитывал биологического сына Ронана и приемных детей Мозеса и Дилан. Однако их роман закончились громким скандалом, когда стало известно об отношениях Аллена с приемной дочерью Фэрроу – Сун-И Превин. К тому же еще приемная дочь Дилан заявила о сексуальном насилии со стороны отца, когда ей было всего 7 лет. Впоследствии суд не признал показания девушки правдивыми и сам Вуди их отрицал.

Несмотря на общественное осуждение, Аллен и Сун-И поженились в 1997 году, и с тех пор они остаются вместе. По словам режиссера, их отношения с будущей женой начались зимой 1991 года, когда девушке был 21 год, а Вуди – 56. Супруги воспитывают двух усыновленных дочерей.

Вуди Аллен с женой Сун-И Превин / www.rollingstone.com

Из-за секс-скандалов, немало актеров и кинотеатров отказались сотрудничать с Вуди Алленом, поэтому он работал в основном в Европе, а в возрасте 86 лет сказал, что уходит на пенсию.

Заметим, что за все время своей карьеры Вуди получил 4 премии Оскар, 10 премий BAFTA, 2 "Золотых глобуса" и почетные награды от Каннского и Венецианского кинофестивалей.

Новый скандал с Вуди Алленом

На днях он снова оказался в центре внимания, поскольку выступил онлайн на Московской международной неделе кино, где расхваливал российское кино и заявил, что не против приехать в Россию.

Цинизма добавляет, что это произошло 24 августа, в День Независимости Украины, и на третий год кровопролитной российско-украинской войны.