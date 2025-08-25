Вуді Аллен – один із найвпливовіших і водночас найбільш суперечливих американських режисерів, чия творчість назавжди змінила світовий кінематограф. Його фільми стали класикою, а особисте життя неодноразово ставало причиною гучних скандалів.

Нещодавно режисер знову опинився в центрі уваги, взявши участь у кінофестивалі в Москві. Про дитинство Аллена, його кар'єру, стосунки, скандали та найпопулярніші фільми – далі у матеріалі Кіно 24.

Справжнє ім'я режисера – Аллен Стюарт Конігсберг. У підлітковому віці він придумав псевдонім "Вуді Аллен", щоб публікувати свої жарти й анекдоти в газетах.

Дитинство Вуді Аллена

Майбутній режисер народився 30 листопада 1935 року в Бронксі, Нью-Йорк, у єврейській родині. Його батько Мартін працював на кількох роботах – був офіціантом і ювеліром, а мати Нетті працювала бухгалтеркою в родинній кондитерській. Вуді виріс у Брукліні разом із молодшою сестрою Летті, яка згодом стала його продюсеркою.

У дитинстві він ходив у єврейську школу, говорив їдишем, захоплювався бейсболом та баскетболом.

Ще підлітком почав складати жарти для газет і вже у 15 років заробляв на цьому.

Вуді Аллен / Фото Getty Images

Після школи Аллен вступив до Нью-Йоркського університету на курс кінематографії, проте невдовзі його відрахували. Він короткий час відвідував сіті-коледж – основний і найстаріший коледж Міського університету Нью-Йорка, але і там не затримався.

Згодом Аллен самотужки багато читав, вивчав літературу й сценарну майстерність.

У 19 років він почав працювати сценаристом для телебачення, пишучи жарти для The Tonight Show та The Ed Sullivan Show. Паралельно виступав у клубах як стендап-комік, де і створив свій відомий образ – "дивакуватого інтелектуала", який постійно жартує над своїми страхами й переживаннями. Цей стиль потім стане візитівкою його кіно.

Робота Вуді Аллена у кіно

Першим серйозним досвідом для Аллена став сценарій до комедії "Що нового, кицюню?" (What's New, Pussycat?) у 1965 році, де він також зіграв невелику роль. Вже через рік, у 1966-му, він зняв свою першу картину як режисер – "Що трапилося, тигрова ліліє?" (What's Up, Tiger Lily?), пародію на японський шпигунський фільм. А вже через три роки вийшла нова робота Аллена "Хапай гроші і тікай" (Take the Money and Run), яка показала його унікальний стиль і принесла перше визнання.

У 1970-х він придумав цілий новий жанр – "інтелектуальну комедію", де поєднував гумор, філософські роздуми та автобіографічні мотиви.

Найбільший успіх прийшов до Вуді у 1977 році з виходом фільму "Енні Голл" (Annie Hall), який отримав одразу 4 премії Оскар.

А вже за два роки Вуді Аллен зняв "Мангеттен" (Manhattan), що остаточно закріпило його славу геніального режисера.

Серед найвідоміших його робіт також можна виділити "Дощовий день у Нью-Йорку", "Опівніч у Парижі", "Магія місячного сяйва" й інші.

Що цікаво, Вуді Аллен не обмежувався лише роботою у кіно. Він написав понад десяток театральних п'єс, серед яких відома "Зіграй ще раз, Семе" (Play It Again, Sam), яку згодом адаптували у фільм. Також друкував свої гумористичні оповідання в журналі The New Yorker і видавав книжки.

Крім цього, він грав на кларнеті й виступав у джаз-бенді.

Що відомо про особисте життя Вуді Аллена?

Режисер двічі був одружений. Спершу – з Гарлін Розен, але їхній шлюб швидко розпався. Згодом він одружився з акторкою Луїз Лассер, однак і ці стосунки виявилися нетривалими. У 1970-х у нього був роман з Даян Кітон, яка залишилася його подругою й знімалася у багатьох його стрічках.

Після цього Аллен був у стосунках з акторкою Мією Ферроу, з якою разом виховував біологічного сина Ронана та названих дітей Мозеса і Ділан. Проте їхній роман закінчилися гучним скандалом, коли стало відомо про стосунки Аллена з прийомною дочкою Ферроу – Сун-І Превін. До того ж ще прийомна донька Ділан заявила про сексуальне насилля з боку батька, коли їй було всього 7 років. Згодом суд не визнав показання дівчини правдивими й сам Вуді їх заперечував.

Попри суспільний осуд, Аллен і Сун-І одружилися у 1997 році, і відтоді вони залишаються разом. За словами режисера, їхні стосунки з майбутньою дружиною почалися взимку 1991 року, коли дівчині був 21 рік, а Вуді – 56. Подружжя виховує двоє всиновлених дочок.

Вуді Аллен з дружиною Сун-І Превін / www.rollingstone.com

Через секс-скандали, чимало акторів та кінотеатрів відмовилися співпрацювати з Вуді Алленом, тож він працював здебільшого в Європі, а у віці 86 років сказав, що йде на пенсію.

Зауважимо, що за весь час своєї кар'єри Вуді отримав 4 премії Оскар, 10 премій BAFTA, 2 "Золотих глобуси" та почесні нагороди від Каннського та Венеційського кінофестивалів.

Новий скандал з Вуді Алленом

Днями він знову опинився у центрі уваги, оскільки виступив онлайн на Московському міжнародному тижні кіно, де розхвалював російське кіно та заявив, що не проти приїхати до Росії.

Цинізму додає, що це відбулося 24 серпня, у День Незалежності України, та на третій рік кровопролитної російсько-української війни.