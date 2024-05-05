Несмотря на личные проблемы, поддерживает Украину: где сейчас и как изменился тяжелобольной Ален Делон

Ален Делон – это французско-швейцарский актер кино и театра, кинопродюсер, сценарист и режиссер. Его считают не только звездой и секс-символом европейского кинематографа, но и "самым красивым актером кино за всю историю".

Однако из-за проблем со здоровьем Ален Делон завершил карьеру кино еще в 2017 году. В 2019 году он перенес инсульт. А сейчас имеет проблемы с родными людьми. Читайте, что происходит в жизни Алена Делона и как он поддерживает Украину.

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Где сейчас и как живет Ален Делон

88-летняя звезда не может лично управлять своим недвижимым имуществом. Вместо этого, государственный агент, назначенный в соответствии с законодательством, будет отвечать за эти и другие вопросы, связанные с медицинскими обследованиями, расходами и другими аспектами.

Сейчас дети актера, которые выражали обеспокоенность относительно критического состояния здоровья отца. В частности, один из сыновей актера отметил, что его отец вскоре может умереть. За это Ален Делон подал на него в суд. Дети актера потеряли право принимать решение относительно его медицинского обслуживания.

Сам же Ален Делон уверяет, что его поклонникам не стоит волноваться за состояние здоровья.

Ален Делон получил орден от Владимира Зеленского: что известно

Президент Владимир Зеленский вручил орден "За заслуги" 88-летнему Алену Делону. Решение о награде для выдающейся звезды французского и мирового кино было объявлено послом Украины во Франции Вадимом Омельченко во время трансляции на канале TV5 Monde.

С первого дня полномасштабной войны Ален Делон много высказывался в поддержку Украины. Для нас это символ, это важно,

– сказал Омельченко.

Ален постоянно выражает свою поддержку Украине. В сентябре 2022 года он вместе с французскими журналистами участвовал в разговоре с Зеленским.

Зеленский отметил, что был очень рад общению с великим актером, которого уважают все украинцы.

Ален обещал Зеленскому посетить Украину, как только появится такая возможность. Актер также отметил, что если бы он был на 50 лет моложе, вступил бы в нашу армию.