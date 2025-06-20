Зрители признаются, что новейшие эпизоды оказались очень печальными и поучительными. В материале Кино 24 мы рассказываем о главной актрисе сериала, которая сыграла роль Джинни.

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Где сейчас и как выглядит в реальной жизни Антония Джентри

Главную роль в сериале "Джинни и Джорджия" сыграла Антония Джентри. В ленте она воплотила роль девушки-подростка, которая справляется со своими жизненными трудностями, проблемами любви, дружбы, измены, уныния и борьбы. На самом же деле актриса – уже 27-летняя девушка, которая успешно строит свою карьеру.

Известно, что до роли в сериале "Джинни и Джорджия" Антония сыграла в еще нескольких кинопроектах, однако это были не столь популярные ленты и не главные роли. "Джинни и Джорджия" стала для нее настоящим прорывом в кинокарьере.

Сейчас актриса ведет активно свои соцсети и делится фотографиями со съемок для известных брендов, снимает рекламу и делится эмоциями со своими подписчиками.

Кстати, узнайте больше о сериале, который разбил сердце всем: почему люди плачут после просмотра 3 сезона "Джинни и Джорджии" – по ссылке.