С момента выхода первого сезона уже прошло более 30 лет. Некоторых из звезд сериала уже нет, как вот Мэттью Перри, которого не стало в 2023 году. А некоторых из актеров просто не узнать. В материале Кино 24 мы покажем вам, как сегодня выглядят звезды легендарных "Друзей".

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Как сегодня выглядят актеры сериала "Друзья"

Дженифер Энистон – Рэйчел

Дженифер Энистон сегодня 56 лет. Она выглядит совсем не так, как это было в "Друзьях". Однако актриса все равно не потеряла своей природной харизмы и до сих пор активно развивается в мире кино. Кроме актерской деятельности она также является продюсером, режиссером и предпринимательницей.

Кортни Кокс – Моника

Кортни Кокс также продолжает быть одной из самых любимых актрис благодаря своей роли в "Друзьях" и остается важной фигурой в индустрии. Кроме этого она также стала предпринимательницей. Актриса занимается созданием средств для стирки, спреев для белья и ароматизаторов для стирки. Она часто делится своей деятельностью в соцсетях. Кстати, Кортни совсем не выглядит на свой возраст: сейчас актрисе 60 лет.

Лиза Кудроу - Фиби

Несмотря на то, что Лизе Кудроу уже 61, она до сих пор активно снимается в фильмах и сериалах. Недавно актриса анонсировала на своей странице в инстаграме, что сыграла в ленте на Netflix. Лиза дает интервью и появляется на публике. Вот, как она выглядит сегодня:

Мэтт Леблан – Джои

Мэтт Леблан, который стал известным благодаря роли Джои в сериале "Друзья", продолжает работать в индустрии кино. Кроме того, Мэтт открыл собственную продюсерскую компанию – "Fort Hill Productions". Она, частности, работала над телефильмом "Принц" 2006 года. После сериала "Джои" Леблан прекратил сниматься, но впоследствии возобновил свою работу, как актера.

Дэвид Швиммер – Росс

Американский актер, трехкратный номинант на премию "Эмми". Наиболее известен ролью Росса Геллера в сериале "Друзья". Сегодня актеру 58 лет, вот, как он выглядит сейчас:

Он не часто делится деталями своей жизни в соцсетях, однако активно работает и развивает свою карьеру.