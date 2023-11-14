Рыжий любитель лазаньи возвращается: вышел трейлер мультфильма "Гарфилд"

Обнародован первый трейлер анимационного фильма, рассказывающий историю приключений рыжего кота Гарфилда и его хозяина Джона Арбакла. Анимационная лента так и называется "Фильм о Гарфилде".

Картина выйдет на экраны 24 мая 2024 года. А пока узнайте, что ждет вас в перезапуске популярного мультфильма.

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Гарфилд является приквелом к культовой комедии "Гарфилд" в 2004 году

Мультфильм основан на комиксах Джима Дэвиса. Хотя фильм получил различие в отзывах критиков, это не помешало ему добиться коммерческого успеха. С приблизительным бюджетом в 50 млн долларов лента собрала более 200 млн долларов в кассах кинотеатров.

Трейлер обыгрывает некоторые ключевые черты котика

Его пристрастие к лазанию и контроль, который он имеет над Джоном. Помимо подробного описания того, как он впервые встретил своего человека, фильм расскажет историю о том, как жизнь Гарфилда переворачивается с ног на голову, когда он узнает, Вик (Сэмюэл Л. Джексон), все еще жив и блуждает по миру как железнодорожный кот. На первый взгляд жизнь Гарфилда, собаки Оди и Джона в их комфортном доме, выглядит очень приятно и совсем беззаботно. Но когда Гарфилд и Оди оказываются вдали от дома и теряются, их пути неожиданно пересекаются с Виком, тогда уличные инстинкты этого седого старого кота становятся единственным фактором, который может привести их обратно к Джону.

"Фильм о Гарфилде": смотрите онлайн трейлер фильма

Гарфилда озвучит зять Арнольда Шварценеггера

Вокруг актера Крисса Пратта шли споры вокруг его участия в фильме. И уже запятнали его репутацию из-за личных и политических взглядов актера за кадром. К примеру, его серьезное отношение к воспитанию детей вызвало обсуждение, также ему приписывали расистские комментарии в соцсетях, и напоминали о его связи с церковью Гиллсонг. Эта церковь была предметом осуждения знаменитостей, таких как Эллиот Пейдж, из-за унижения и оскорбления в адрес ЛГБТ-сообщества.

Я хожу в церковь, которая открывает свои двери абсолютно всем. Я человек, который считает, что каждый имеет право любить того, кого хочет, вне зависимости от осуждения ближнего,

– ответил он хейтерам.

Предыдущая роль Крисса Пратта в озвучке фильма "Супер Марио Бразерс" получила критику за то, что его голос был слишком похож на его обычный тембр. Трейлер Гарфилда также приводит на подобные замечания.

Мультфильм также озвучили: Сэмюэл Л. Джексон, Николас Голт, Бретт Гольдштейн и Ганн Воддингем. Режиссером фильма выступил Марк Диндал.